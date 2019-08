Független erzsébetvárosi polgármesterjelöltként indul Hunvald György

Már korábban sejteni lehetett, hogy Hunvald György nem véletlenül hagyta el a szocialista pártot. Emlékezetes, július végén jelentette be, hogy kilép az MSZP-ből, ahol 26 éven át nagyon jól érezte magát, és 1993 óta küzdött, hogy együtt sikeresek legyenek.

Most Facebook-oldalán jelentette be: úgy döntött, hogy

az őszi önkormányzati választásokon független polgármesterjelöltként indulok Erzsébetvárosban.

Hunvald arról ír, korábban azért tért vissza a helyi politika fősodrába, mert a vele történtek után rehabilitálódni szeretett volna.

Ez számomra azt jelenti, hogy bármilyen választáson elindulhassak jelöltként. Országgyűlési képviselőjelöltként, polgármesterjelöltként vagy önkormányzati képviselőjelöltként, ez tulajdonképpen mindegy.

Szerinte csak a választók rehabilitálhatják, de ezt a lehetőséget néhány ellenzéki párt a tárgyalásokon kizárta. „Nem arról volt szó, hogy mindenáron polgármesterként szerettem volna megmérettetni magam, hanem azt a lehetőséget is kizárták, hogy képviselőjelöltként induljak. Gyakorlatilag a politikai halálomat akarták elfogadtatni velem”, írta, hozzátéve, ezért is döntött úgy, hogy nem áll az ellenzéki összefogás útjába, elhagyja pártját, de megméreti magát a korábban is általa irányított kerületben.

Emlékezetes az is: bő egy hónappal ezelőtt vádbeszédében az ügyész letöltendő szabadságvesztést kért hűtlen kezelés miatt Hunvaldra szocialista politikusra, volt országgyűlési képviselőre és erzsébetvárosi polgármesterre. A vádhatóság ebben a perújítási eljárásban - amit 2016 júniusában kezdeményezett - több mint tíz évvel ezelőtti megbízási, illetve munkaszerződések miatt kéri Hunvald György megbüntetését. Az ügyészség szerint a vádlott VII. kerületi polgármesterként színlelt szerződéseket kötött ismerőseivel, barátaival, ami után nem történt teljesítés, munkavégzés, és ezzel 45 millió forint kárt okoztak Erzsébetvárosnak.

Az ügyről részletesebben itt írtunk.