Régóta fideszes fellegvár a Békés megyei Szarvas, ahol most mégis fideszes belharc kezdődött az önkormányzati választás előtt. A helyi Fidesz nem a fideszes polgármestert támogatja, hanem a fideszes alpolgármestert. És most feltűnt egy harmadik egykori fideszes is.

Július közepén írtunk arról, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Kengyelen a 93 százalékkal megválasztott fideszes polgármester ellen indít jelöltet a Fidesz az idei önkormányzati választáson. Részleteket ebben a cikkünkben olvashat, a történet minden szereplője megszólalt. Úgy tűnik azonban, nem Kengyel az egyetlen ilyen település:

A Békés megyei Szarvast 21 éve vezető fideszes Babák Mihállyal szemben is elindul egy fideszes képviselő a polgármesterségért.

Ráadásul, hogy még bonyolultabb legyen:

A párt helyi szervezetének többsége egy harmadik politikust indítana a tisztségért: a jelenlegi fideszes alpolgármestert.

Babák Mihály országgyűlési képviselő volt a Fidesz első kormányzásakor, ezzel egy időben, 1998-tól Szarvas polgármestere is. A 2014-es választáson képviselőnek már nem indult az összeférhetetlenség miatt, maradt Szarvas polgármestere. Babák tehát megszakítás nélkül 21 éve vezeti a várost. (Ráadásul 1998 óta elég magabiztosan nyerte ezeket a választásokat: 34, 74, 75, 69 és 51 százalékkal.)

Amint közeledett a választás, és jelentették be sorban a környező településeken, hogy kik a Fidesz polgármesterjelöltjei, úgy lett ez egyre inkább kérdés Szarvason is.

Maga a polgármester legutóbb július elején szólalt meg ez ügyben: a Magyar Hang júliusi cikkében idézett a polgármestertől egy korábbi nyilatkozatot, amiben a polgármester arról beszélt, hogy bár először azt gondolta, nem indul újra a polgármesterségért, annyian keresték ezzel az utóbbi időben, hogy mégis elgondolkodik rajta.

8:4 az alpolgármesternek

A helyi Fidesz azonban, úgy tűnik, nem áll egy emberként Babák mögött, sőt: egy júniusi szavazáson 8:4 arányban maradt alul Babák az alpolgármesterével szemben. A helyi szervezet tehát szívesebben látná a fideszes Hodálik Pált a város élén. Ez a szavazás természetesen még nem a végső álláspont, a Fidesz központi vezetése még dönthet ettől függetlenül úgy, hogy inkább újrázzon Babák. Meg nem erősített információink szerint egyébként ez a döntés meg is született azóta.

És itt jön a képbe a harmadik fideszes: a két évvel ezelőtt fideszes színekben városi képviselői mandátumot szerző Babák Zoltán, aki július 24-én jelentette be Facebook-oldalán, hogy elindul a polgármesteri székért ősszel. „Úgy döntöttem, hogy független jelöltként elindulok a polgármesterségért. Nem valami ellen, hanem valamiért; azért, hogy egy hajdan szebb napokat is megélt, lakosságszámában azóta megcsappant települést ismét megtöltsünk fiatalokkal, ami azt is jelenti majd, hogy itt valami olyan történik, ami előrébb visz bennünket” – írta.

A Magyar Hang cikke után annyit tett hozzá oldalán:

Nem azért indulok függetlenként, mert nem engem támogat a Fidesz, de még csak azért sem, mert a döntését a fejem felett hozta meg úgy, hogy meg sem hívott a konklávéra. Igaz, a szavazóíven fent volt a nevem, de csak párttagot lehetett jelölni.

Babák Zoltán az Indexnek elmondta: ő nem párttag, 2000-ben lépett ki a Fideszből, de amikor két éve megkeresték, hogy induljon a Nemzeti Fórum–Fidesz–KDNP polgári koalíció színeiben, elvállalta. Alapvetően jobboldali embernek tartja magát, de megítélése szerint keverednek benne jobboldali és baloldali értékek.

Azt mondta, jó viszonyt ápol minden helyi politikai szereplővel és pártszervezettel. Médiatulajdonosként korábban is mindig arra törekedett, hogy a Newjság nevű oldalán mindenki szóhoz juthasson. Az újság egyébként a felesége tulajdonába került, amikor politikai tisztséget vállalt az időközi választás után. 25 éve él Szarvason, a Fidesz-kormány első ciklusa alatt a helyi pénzügyi bizottság munkájában vett részt, 2014-es választások után pedig egy évet dolgozott a Külügyminisztériumban informatikai osztályvezetőként.

A 21 éve polgármester Babák Mihály ugyan valóban nagy százalékokkal nyert az elmúlt 20 évben, de a most függetlenként induló Babák Zoltán hozzátette, hogy 2014-ben már „csak” 51 százalékot kapott, és azt csak valószínűsíteni tudja, hogy az azóta eltelt öt évben is ez a csökkenő tendencia folytatódott. Ráadásul a Fideszen belül is van egy fiatalítási igény, nem véletlenül alakultak úgy a számok a helyi szervezet jelöltállítási szavazásánál.

Nincs még hivatalosan fideszes jelölt

Telefonon értük utol Hodálik Pált, a fideszes alpolgármestert, aki a helyi szervezetben 8:4 arányban támogatottabb a jelenlegi polgármesternél. Az Indexnek azt mondta, csak annyit tud megerősíteni, ami nyilvános, tehát hogy Babák Zoltán függetlenként indul el a polgármesterségért, de a helyi szervezet belső szavazását nem szerette volna kommentálni. Azt mondta, hamarosan hivatalosan is kiderül, ki lesz a Fidesz jelöltje Szarvason. Néhány kérdést emailen is elküldtünk, hátha.

Telefonon próbáltuk elérni Babák Mihály polgármestert is. A fideszes politikus telefonját kollégája vette fel, kértük, adja át, hogy honnan és miért kerestük – egyelőre nem kaptunk visszahívást.

A polgármesterjelölt személyéről tehát nincs hivatalos döntés a Fideszben, miközben a szomszéd megyében Boldog István az elmúlt napokban sorra mutatta be a hozzá tartozó települések fideszes polgármesterjelöltjeit.

Miután múlt pénteken az országos választmány jóváhagyta a megyei önkormányzati listákat, azt lehet tudni, hogy a párt Békés megyei listáját újra Zalai Mihály vezeti. A politikus csütörtök délutáni posztjában azt írta: „A megyei választmány elnökével hamarosan közös sajtótájékoztatón fogjuk bemutatni megyei önkormányzati jelöltjeinket.” A megyei választmány elnökét június 20-án választották meg, Herczeg Tamás váltotta azt a Simonka Györgyöt, akit bűnszervezetben elkövetett, különösen nagy kárt okozó költségvetési csalással vádolnak. Jelöltekről a település fideszes országgyűlési képviselője, Dankó Béla sem posztolt egyelőre.

A helyi ellenzékben, úgy tudjuk, megy az egyeztetés, és nyilvánvaló cél, hogy végül egyetlen polgármesterjelölt maradjon a fideszes jelölttel szemben. Már csak azért sem lenne túl jövedelmező itt szétszakadnia az ellenzéknek, mert a hagyományosan fideszes településen még önkormányzati képviselőből is csak egyet választott meg a város 2014-ben, aki nem fideszes.

Márki-Zay szervezete próbálkozik

Egy Élhetőbb Szarvasért Egyesület nevű formáció intézett is egy felhívást a város minden ellenzéki politikusához, Fideszt leváltani akaró civilhez, egyesülethez, hogy aki változást szeretne, az jelentkezzen, és érjék el együtt, hogy körzetenként egyetlen jelölt álljon a fideszessel szemben, és ugyanígy, egyetlen közös polgármesterjelöltet találjanak. Szerintük az, aki elhatárolódik az összefogástól, a Fideszt erősíti. Az egyesület a Márki-Zay Péter által indított mozgalom helyi szervezete is lett gyakorlatilag, azt írják, „az Élhetőbb Szarvasért Egyesület kapcsolódott a jelenleg országosan még épülő Kossuth Körök szervezetéhez, mozgalmához”.

Egyelőre azonban nem igazán sikerült a nagy összefogás. A fideszes önkormányzati képviselő, Babák Zoltán eleve ettől a mozgalomtól függetlenül jelentette be indulását, de amennyire tudni lehet, az ellenzéki pártok, de még egyesületek között sincs megegyezés. Pedig többen azt gondolják, a fenti példa mutatja, hogy a Fidesz most megosztott a városban, és kvázi történelmi lehetőség egy ilyen hagyományosan fideszes településen, hogy változást érjenek el.

Mindenki nagyon nyitott az összefogásra

A Hír6 nevű megyei oldal július elején kérdezte meg az EP-választáson legjobban szerepelt DK-t és Jobbikot, illetve a legutóbb képviselőséget szerző egyesületet, a Nagycsaládosok Szarvasi Egyesületét, hogyan állnak az egyeztetések, illetve mennyire nyitottak rá.

Gombár Györgyné, a NACSE szóvivője szerint az összefogás a legfontosabb, hogy minél több ellenzéki képviselő kerülhessen a testületbe. Pálinkás Tamás, a Jobbik helyi szervezetének elnöke azt mondta: „Készek vagyunk beállni egy másik szervezet polgármesterjelöltje mellé.” Sonkolyné Szekerczés Margit, a DK választókerületi elnöke pedig szintén úgy nyilatkozott a lapnak, hogy „folynak a tárgyalások, a cél az, hogy megegyezzenek egy közös polgármesterjelölt személyéről”. Őt elértük telefonon mi is; egyelőre a helyzet változatlan, nincs végleges megegyezés.