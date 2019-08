Két fiatal lezuhant, de senki nem akar kerítést a rakpartra

Szombat éjjel lezuhant két fiatal férfi a pesti rakpartról a Duna melletti kavicsos részre, írtuk meg egy olvasónk levele alapján. A Pontoon nevű szabadtéri szórakozóhelyen történt az eset, éjfél előtt nem sokkal egy 22 és egy 24 éves fiatal eddig ismeretlen okokból leesett a rakpart széléről. Valószínűleg megcsúsztak vagy elvesztették az egyensúlyukat, és emiatt zuhantak 4-5 métert a mélybe.

"Szerencsére nem közvetlenül a kövekre estek, hanem kicsit elé, a homokosabb részre. Ha harminc centivel odébb érkeznek a kövekre, sokkal nagyobb baj is lehetett volna" - írta egy másik olvasónk, aki közvetlen közelről látta a zuhanást.

Hamarosan rendőrök, mentők és tűzoltók érkeztek a helyszínre, ugyanakkor egy szemtanú azt állítja,

megdöbbentő volt látni a szervezetlenséget mind a helyszínt biztosító szekus cég munkatársaitól, mind pedig a rendőrség részéről. Mi legalább 20-25 percig ülhettünk ott, amikor megjelent egy raklap rendőr és elkezdte elterelni a népet.

Míg az egyik férfi fel tudott kelni, társa súlyos sérüléseket szenvedett. Mindkettejüket kórházba szállították, de úgy tudjuk, hétfőn már ki is engedték őket, és jól vannak, szerencsésen megúszták a 4-5 méteres esést.

Nem volt szervezetlenség

Kíváncsiak voltunk, hogy valóban lassan kezdték-e meg a mentést, ezért hétfőn megkerestük a rendőrséget, a mentőket és a Pontoon vezetőségét is.

"A riasztott mentőegység hét perc alatt érkezett a helyszínre, ahol elmondásuk szerint már rendőrök fogadták őket, akik mindenben segítették az életmentést.

Szervezetlenséget nem tapasztaltak, sőt, a nehéz helyszíni körülmények (folyóparti lejutás, a szórakozóhely mellett összegyűlt tömeg, stb.) között példásnak értékelték a rendőrök, illetve a helyszínre hívott tűzoltók segítségét.

- válaszolt elsőként Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője. A rendőrség cikkünk megjelenéséig nem reagált, ugyanakkor vasárnap annyit már megírt a baleset után, hogy 23:50 körül a Készenléti Rendőrség gyalogos járőrei vették azt észre, és biztosították a helyszínt a mentők kiérkezéséig.

A Pontoonnál külön biztonsági szolgálat is dolgozik, Hámori József, a szórakozóhely ügyvezetője szerint ők észlelték először az esést, és azonnal a két férfi segítségére siettek.

Az esetet rögtön jelentették a megfelelő szerveknek, valamint a helyszínen éppen dolgozó rendőröknek

- mondta el az Indexnek Hámori, aki a rendőrségtől úgy tudja, a két fiatal önhibájából esett le, nem lökte meg őket senki.

Ki a felelős a balesetért?

Habár a baleset a Pontoon teraszától mindössze 10-15 méterre történt, a ügyvezető azt mondja, a part menti rész már nem hozzájuk tartozik, az közterület, ennek ellenére a biztonsági szolgálat folyamatosan figyeli azt a sávot is.

Természetesen mindent megteszünk, hogy ez a jövőben is így maradjon, azonban fontos hangsúlyozni, hogy ahogyan a rakpart egyéb közterületein, úgy tőlünk pár méterre is, mindenki saját felelősségre tartózkodik vagy sétál

- mondta, és hozzátette, korábban nem volt még itt baleset, mióta megnyitottak. A szórakozóhely Facebook oldalán közzétett képek alapján egyébként egy-egy koncert alatt hatalmas tömegek állnak a part menti részen, így akár véletlenül is könnyen történhet szerencsétlenség.

Hétfő este elmentünk megnézni, változott-e valami a hétvégi baleset hatására a Lánchíd pesti hídfőjénél. A Vigadó tértől indultunk, és már itt jól látszott, hogy a rakpart nagy részén egyáltalán nincs korlát vagy kerítés, így bárki szabadon kiülhet sörözni, és gyönyörködni a kivilágított budai oldalban. Szép időben rengetegen lógatják a lábukat a mélységbe, a legtöbb embert pont az vonzza a Pontoonban is, hogy nem csak az asztaloknál lehet ülni, hanem a part szélén is beszélgethetnek.

Bár ez a rész már közterület, a Pontoon a baleset után felhúzott egy hosszú, sárga-fekete csíkos szalagot, és több helyen is figyelmeztetik a vendégeket a veszélyre. Ez láthatóan azonban senkit nem akadályoz meg abban, hogy továbbra is ott üljön a part szélén, a legtöbben simán átbújnak a szalag alatt. A biztonsági szolgálat viszont többeknek is szólt, amikor ott voltunk, hogy jöjjön kicsit beljebb, vagy figyeljen oda, nehogy leessen.

Senki se szeretne kerítést a rakpartra

Nagyon sajnálnám, ha felhúznának ide egy kordont, mert az teljesen elvenné a hely varázsát. Valószínűleg kevesebben járnának akkor ide

- mondta el nekünk a barátaival érkező Csanád, aki gyakran jár ide, mert tetszik neki, hogy szabadon ki lehet ülni a Duna-partra.

Kicsit arrébb, Bálint szintén a szakadék szélén ül, szerinte eddig se volt ebből probléma, és ő nem érzi, hogy veszélyes lenne, ha egy kicsit is odafigyel az ember.

Pont a kilátás a hely egyik nagy erőssége, szomorú lenne, ha nem lehetne itt ülni

- mondja.

Vincével a híd másik oldalán, a szórakozóhelytől messzebb beszéltünk. Szerinte nem az önkormányzat vagy a Pontoon feladata, hogy vigyázzon az emberekre, mindenki saját felelősségre jöjjön ide.

Nem állhat rendőr mindenki háta mögött. Ha idetennének egy korlátot, ugyanúgy ki lehetne esni, viszont rontana az egész hangulatán

- magyarázza.

Nem ez volt egyébként az első eset, hogy valaki leesett a fővárosi rakparton. Télen egy nő Budán, a Szilágyi Dezső térnél zuhant a sziklákra, korábban pedig a Boráros térnél és a Bálna épületénél is volt már hasonló baleset.

Szerettük volna azt is megtudni, hogy indult-e nyomozás az ügyben, de kérdésünkre eddig nem reagált a rendőrség.