Kiszáll a Momentum a csepeli ellenzéki összefogásból

Nem vesz részt a Momentum a csepeli ellenzéki összefogásban, jelentette be Facebook oldalán Dukán András Ferenc, a párt helyi politikusa csütörtök este. Azt írja, azért lépnek ki az együttműködésből, mert a Momentum csepeli szervezete nem tud együttműködni a csepeli MSZP-vel, különösen Szenteczky János, szocialista képviselővel, és egy olyan megállapodást kellene aláírniuk, amelynek több pontja is aggályos számukra. A Momentum ugyanakkor továbbra is kitart a közös baloldali polgármesterjelölt, Erdősi Éva támogatása mellett.

Kifejti, hogy a Momentum a Jobbikkal és az LMP-vel együtt már az EP-választás előtt sürgette a megegyezést, ezt azonban az MSZP nem támogatta. Hibának tartja, hogy a szocialisták a mai napig ragaszkodnak ahhoz, hogy Szenteczky János szerepeljen a közös lista második helyén, akit korábban már jogerősen elítéltek rágalmazás miatt, és hűtlen kezeléssel is gyanúsítanak. Szintén problémás az MSZP-s Takács Krisztián indulása is az egyik egyéni körzetben, mert őt is elítélték már korábban hűtlen kezelés és magánokirat-hamisítás miatt.

A párt döntésében az is szerepet játszott Dukán posztja szerint, hogy az MSZP leváltotta a Takács Mónikát, ami többeknek nem tetszett az ellenzéki pártok közül. Megírtuk, a helyi MSZP-szervezet június 25-i taggyűlésén visszahívta a hónapok óta biztos jelöltként futó Takácsot, és helyette a párbeszédes kötődésű Erdősi Évát támogatta.

A közös ellenzéki összefogást péntek reggel tíz órakor jelentené be Erdősi Éva polgármesterjelölt Karácsony Gergellyel.