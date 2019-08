Törökszentmiklóstól Záhonyig idén összesen 39 állomást és megállóhelyet újítanak fel, derül ki a MÁV közleményéből. Azaz

lefestik a fém- és fafelületeket: például a padokat, a hulladékgyűjtőket, a nyílászárókat, a korlátokat, az oszlopokat és a jelzőket,

újravakolnak,

rendbe teszik az állomási kiskerteket,

megújulnak a kerékpártárolók és

további kisebb karbantartási feladatokat is végeznek.

Az állomások felújítása idén márciusban kezdődött a térségben és június végéig 18 állomás munkálatai fejeződtek be,. További húsz állomáson és megállóhelyen a MÁV munkavállalói november végére készülnek el a karbantartási feladatokkal.

6 Galéria: A MÁV azt ígéri, 40 vasútállomást rendbe tesz Fotó: MÁV Zrt

A legnagyobb felújítást egyébként a debreceni állomáson végezték. Itt felújították a mosdót, az utascsarnokban növényeket ültettek és interaktív mini kiállítást rendeztek be, valamint várótermi padokat is kihelyeztek, szeptemberben pedig egy családi várótermet is megnyitnak.