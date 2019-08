Orrfacsaró bűz van, felelős nincs

Csütörtökön Budapestet és környékét beterítette egy erős, intenzív trágyaszag, ami feltehetően a nyugati-délnyugati agglomerációs területek felől érkezett, bár senki nem tudja, hogy pontosan honnan és mi volt az eredete. Ez a cikk nem a csütörtöki, átmeneti ideig tartó bűzről szól, ahhoz nincs köze: a főváros keleti agglomerációjában lévő két település, Csömör és Kistarcsa lakóinak életét egy szemétlerakó keseríti meg.

Azt mondják, egy szemétlerakó szomszédságába költöztünk, hát viseljük el a szagát. Pedig mi hamarabb voltunk itt, mint a Ker-Hu Kft.

– meséli felháborodottan egy kistarcsai nő. Azt is hozzáteszi: az orrfacsaró bűz csak egyik része a problémának, még nagyobb baj, hogy a szag forrása egy környezetszennyező gáz, az úgynevezett depóniagáz.

A Zsófialiget lakói szerint elviselhetetlen bűz terjeng esténként és éjszakánként Csömör és Kistarcsa között. Panaszaikkal megkeresték már a kistarcsai és a csömöri polgármesteri hivatalt, illetve az Érdi Járási Hivatal Környezetvédelmi Főosztályát, a helyzet azonban nem javult hosszútávon. Az Indexnek nyilatkozó lakók pedig úgy érzik, a hatóságok csak egymásra mutogatnak.

A mérések szerint a szag oka a depóniagáz

A környékbeliek úgy emlékeznek, három éve kezdték el először érezni a mással össze nem téveszthető, elviselhetetlenül szúrós szagot, ami azóta is megkeseríti az életüket.

Eleinte nem tudták beazonosítani a szag forrását. Aztán egy kiránduló család érezte meg, hogy a Kistarcsa és Csömör határán fekvő hulladéklerakóból árad a bűz a két település környező utcáiba. Hiába kérdeztük, azt senki nem tudta megmondani, mikor merült fel először a gyanú, hogy a bűz nem egyszerűen szemétszag, ahogy azt a hulladéklerakót üzemeltető Ker-Hu Kft. állítja, hanem depóniagáz.

Mi az a depóniagáz? A depóniagáz egy magas metántartalmú gáz, ami a hulladéklerakókon a szerves hulladék bomlása során képződik. Ezt a gázt megfelelő előkészítés után be lehetne vezetni a helyi gázvezetékbe, sőt felhasználható lenne energiatermelésre, hőtermelésre is. Ott, ahol ilyen módon nem hasznosítják, a hulladéklerakóban keletkezett felesleges gázt elfáklyázzák. Égetés után a földgázéhoz hasonló égésterméke van. A depó felszínén kiszivárgó, nem kezelt és el nem égetett gáz ugyanakkor kiemelten környezetszennyező.

Annyi biztos, hogy a lakók több éves panaszáradatai után, elsősorban a Jó levegőt Csömörnek civil csoport kitartó munkájának köszönhetően, tavaly a Csömöri Polgármesteri Hivatal is elkezdett foglalkozni az üggyel. Bár a csömöri vezetés mindvégig azt hangsúlyozta, hogy nem Csömör illetékes az ügyben, de a környezetvédelmi hatóságtól kérték, hogy indítson vizsgálatot Csömör levegőminőségének ellenőrzésére.

Aztán 2018 nyarán az ügy megsürgetésére a csömöri polgármesteri hivatal bízott meg egy akkreditált külső céget, hogy végezzen méréseket, ezek mutatták ki a levegőben Csömör és Kistarcsa területén több ponton is a depóniagázt. Később a hatósági vizsgálatok szabálytalanságokat állapítottak meg a hulladéklerakó működésében,

és az is kiderült, hogy a depóniagáz elvezetését nem oldották meg.

Az Érdi Járási Hivatal Környezetvédelmi Főosztálya ezért a Ker-Hu Kft.-t tavaly arra kötelezte, hogy 2019. februárjáig oldja meg a felmerült problémákat.

A depóniagáz elvezetését idén tavaszra tényleg kiépítették a Ker-Hu-nál. Ezt először márciusban a csömöri önkormányzat ellenőrizte, aztán az Érdi Járási Hivatal szakemberei is kint jártak, ők is rendben találták a beruházást. A környéken lakók ekkor már abban reménykedtek, hogy végre fellélegezhetnek. Néhány hétig úgy is tűnt: tényleg megszűnt a környéken évekig terjengő bűz.

Ezek a hetek azonban hamar elmúltak. A bűz a helyiek szerint júniusban visszatért.

A hulladéklerakó büdös és kész, ez egy ilyen technológia

Ez nem csatornaszag, ez a depóniagáz, ami a depón keletkezik

- azonosította a Kossuth Rádió riportere által a cég telephelyén érzett bűzt a Ker-Hu-t képviselő Sziráki Mátyás még tavaly szeptemberben.

Ugyanebben az interjúban mondta Sziráki azt is, hogy ez a szag a hulladéklerakóra jellemző, együtt jár a technológiával, amit a Ker-Hu Kft. alkalmaz. Az egyetlen, amivel a bűz ellen védekezni lehet, az a depóniagáz elvezetése és elégetése. Ezt a Ker-Hu a vonatkozó törvényeknek és szabályozásoknak megfelelően meg is teszi, állította akkor Sziráki. A Ker-Hu Kft. képviselője a Kossuth Rádiónak mesélt arról is, hogy a hulladéklerakó emberei is járták a telephely kistarcsai oldalához közel eső utcákat, és a bűz szerintük is elviselhetetlen, de azt határozottan kijelentette:

Amit éreztek, az nem depóniagáz, hanem csatornaszag volt.

Vagyis egy riporton belül ugyanaz a nyilatkozó, a Ker-Hu-t képviselő Sziráki Mátyás két, egymással teljesen ellentétes kijelentést tett. A műsorból ezek után nem is derült ki pontosan, hogy akkor mi is a valóság.

A környezetvédelmi hatóság hozzáállása meglehetősen furcsának tűnik az Indexhez eljutott hivatalos válaszok alapján. A hivatal ugyanis talált szabálytalanságokat a hulladéklerakó kapcsán a Ker-Hu Kft.-nél, és azt is megállapította, hogy a depóniagáz elfáklyázása korábban nem történt meg a csömöri telephelyen. Ennek ellenére a hatósági vélemény egyértelműen csatlakozik a Ker-Hu Kft. állításához. Eszerint a lakók által érzett bűznek nincs köze a nem kezelt depóniagázhoz. Sőt, kijelentik, hogy a bejelentésekben szereplő bűz nem származhat a Ker-Hu Kft. tevékenységéből.

Ez elég meglepő álláspont, tekintve, hogy a legfontosabb dologról - arról, hogy mennyi depóniagáz van a környék levegőjében - hivatalosan semmit nem tud a környezetvédelmi hatóság. Hiába végzett egy akkreditált cég méréseket Csömör megbízásából, ezeknek az eredményét a környezetvédelmi hatóság nem fogadja el.

Egy panaszos környékbeli bejelentésére reagálva a hatóság ugyanakkor megírta:

a Járási Hivatal Környezetvédelmi Mérőközpontjának nincs megfelelő akkreditációja ahhoz, hogy szagmérést végezzen, tehát nem is fog ilyen mérést végezni.

A Járási Hivatal a fentieken kívül "tájékoztatásul közölte" a bűzt bejelentőkkel azt is, hogy eleve nem adhatna ki hulladékgazdálkodási engedélyt a Ker-Hu Kft-nek, ha nem lenne telepengedélye. Mivel a telepengedélyt az az önkormányzat adja, amelynek a területén a hulladéklerakó található, ez az információ gyakorlatilag a csömöri vezetéshez irányítaná vissza a panaszkodó lakókat.

Fotó: Olvasónk "A térképen pirossal karikáztam azt a sávot, ahol a legtöbben érzik, ill. piros vonalakkal jelöltem azt a területet, ahol ha bűz van, ott mindig érzik. Zöld az a terület, ahol ritkábban, de ha épp nagyon elviselhetetlen a piros területen vagy olyan a széljárás, akkor ott is érezhető a szag. Világoszöld karika jelzi, hogy ritkán ugyan, de olykor ott is érezni lehet (ezt én magam is tegnap hallottam először). A térképet elnézve azt mondhatjuk, hogy Kistarcsán Zsófialiget jelentős részét érinti a probléma."

Kinek kellene megoldania a problémát?

Az ügy a környékbeliek elmondása és az Indexhez eljuttatott hivatalos dokumentumok tanúsága szerint most ott tart, hogy:

Kistarcsa szerint ez az egész probléma Csömörre tartozik, mivel Csömör közigazgatási területén található a hulladéklerakó,

Csömör szerint az Érdi Járási Hivatal Környezetvédelmi Hatósága az illetékes,

a Járási Hivatal pedig az mondja, az egyetlen, aki tehet valami a Ker-Hu Kft. ellen, az a csömöri Polgármesteri Hivatal.

A kör ezzel bezárult, a környékbeliek azonban nem tudják, kihez fordulhatnának még segítségért, honnan remélhetnék a probléma végleges megoldását, csak annyi biztos:

Valami még mindig bűzlik Csömörön és Kistarcsán.

A csömöri/kistarcsai bűz kapcsán szerettük volna megszólaltatni a hulladéklerakó üzemeltetőjét, azonban a Ker-Hu Kft.-t nem tudtuk elérni a megadott mobiltelefonszámon.

Az üggyel kapcsolatos kérdéseinkkel csaknem két héttel ezelőtt megkerestük a kistarcsai Polgármesteri Hivatalt is. Szerettük volna megtudni, hogy mit kezd a település vezetése az évek óta terjedő bűz problémájával, hogy miért Csömört tartják illetékesnek, és hogy honnan tudják egyáltalán, hogy tényleg a csömöri Ker-Hu Kft. telepe a szag forrása. Megkerestük továbbá a kérdéseinkkel a csömöri polgármesteri hivatalt is. Kíváncsiak voltunk például arra, hogy visszavonná-e Csömör a Ker-Hu Kft. telepengedélyét, ha nem maradna más lehetőség arra, hogy megszűnjön a depóniagáz szennyezés a környéken. Mindkét hivataltól megkérdeztük azt is, hogy hova szállítják és hogyan kezelik a településükön keletkező kommunális hulladékot.

Cikkünk megjelenéséig azonban nem kaptunk választ ezekre a kérdéseinkre.

(Borítókép: Bődey János/Index)