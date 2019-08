Letartóztatták a Szigeten elkapott holland dílereket

A Sziget Fesztivál nulladik napján lekapcsolt két huszonéves holland drogdíler nem tett vallomást, de azt kérték, hogy óvadék ellenében engedjék őket szabadon. A bíróság azonban úgy döntött, hogy egy hónapra letartóztatják őket - derült ki az RTL Klub esti híradójából.

Rab Ferenc, a Fővárosi Főügyészség szóvivője a híradónak arról beszélt, hogy ha a holland fiatalokat most elengedik, akkor megszökhettek volna, vagy befolyásolhatták volna a nyomozást, sőt újabb bűncselekmények elkövetésének is fennállt a veszélye.

A híradóból az is kiderült: a holland dílerek érettségi után alkalmi munkákból tartották el magukat és egyetemre készültek.

Ahogy arról már az Index is beszámolt, a Sziget Fesztivál területén kedd este kapcsolták le a két huszonéves holland drogdílert, akik ellen kábítószer-kereskedelem miatt indítottak nyomozást. A fiatalok csomagmegőrző széfjéből többek között egy kilogramm rózsaszín, kábítószergyanús tabletta, 128 gramm előreporciózott kábítószergyanús növényi törmelék és 451 műanyag fiolában kábítószergyanús anyagból sodort cigaretta is előkerült. A két fiatalra a fesztivál biztonsági emberei figyeltek fel, mivel a sátruk környékén feltűnően nagy volt a mozgás, és azt látták, hogy valaki éppen pénzt és kis csomagot vesz át, ezért értesítették a rendőröket. A holland srácok még árlistát is készítettek a drogok mellé.