Nem működik a klíma, 40 foknál is melegebb lehet a 4-6-os villamospótlókon

Péntek délután egyik busz klímája sem működött a Széll Kálmán térről induló 4-6-os villamospótló járaton – állítja a Közlekedő Tömeg Egyesület a saját felmérése alapján.

Az eredményeket ismertető bejegyzés szerint minden járművön 30 fok feletti hőség uralkodott, de

volt olyan villamospótló is, melyen több mint 40 fokban izzadtak az utasok.

Többek között az 1 éves, magyar gyártmányú Modulo autóbuszon sem működött a légkondicionáló. A 4-6-os pótlóbuszokon naponta több tízezren utaznak, de más autóbuszjáratokon is hasonló állapotok uralkodnak. A Facebook-oldal követői a Tudatos Közlekedő chatbot segítségével naponta átlagosan 30 hibabejelentést küldenek az egyes járművek klímaberendezéseivel kapcsolatban a BKV-nak, így a 4-6-os villamospótlón tegnap mért buszokat korábban már többször is bejelentették számukra, áll a posztban. A BKV válaszai szerint ugyanakkkor a legtöbb villamospótló autóbusz klímája hibátlanul működik; többek között a 36 és a 40 fokos belterű buszra is azt íták, megfelelően működik.

A Közlekedő Tömeg arra a kövtkeztetésre jutott, hogy a BKV ignorálja az utasok jezéseit, és idén sem végez megfelelő karbantartást a járműveken.