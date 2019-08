Donáth Anna: Azt hittem, Vona történeténél vadabbat már nem tudnak felböffenteni

A fideszes sajtóban hétfőn megjelent egy írás, amelyben egy fiatal lány azt állítja, hogy Donáth Anna szexuálisan zaklatta "Sziget Fesztiválos bulik után". A beszámoló szerint a lány a történtek idején nem tett feljelentést, de most beszámolt az ügyről egy kormánypárti oldalnak.

A Momentum EP-képviselője azt írta közösségi oldalán, hogy "semmi nem igaz a propaganda fantáziálásából". "Korábban azt hittem, Vona Gábor és az őt vádoló transzvesztita úr történeténél vadabbat már nem tud felböffenteni a kormánypárti propaganda, de tévedtem" - írta a politikus, aki szerint tavaly előtt csak egy napon volt kint a Szigeten, de nem kedden, ahogy a cikk állítja, hanem az azt megelőző pénteken. A koncert után pedig nem Békásmegyerre, ahogy a beszámolóban olvasható.

"A fikció szerzője szerint „saját szállodaként” használtuk az intézményt. Ennek semmi értelme nem lett volna, hiszen mellette áll a családi házunk, a saját szobámba is mehettem volna. A levélíró állítólag már akkor is a szomszédunkban (!) lakott, és most is ott él – ha így lenne, ezt is tudná" - írta Donáth, aki megjegyezte, hogy beperli a történettel előálló oldalakat.

Néhány napja jelent meg a kormánypárti bulvársajtóban, hogy a BRFK szexuális zaklatás miatt nyomoz Donáth Anna apja, Donáth László ellen, aki 16 évig volt a parlament tagja MSZP-s képviselőként.