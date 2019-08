Visszahúzódó embernek ismerik barátai a kőbányai lány gyilkosát

Félénk, visszahúzódó, a vér látványától kifejezetten irtózó fiúnak ismerték meg Nagy-Britanniában a munkatársai a brutáliskőbányai gyilkosság feltételezett elkövetőjét, a 23 éves Cs. Dánielt - írja a Blikk.

A lap azt írja, a fiatalember édesanyja az Egyesült Királyságban él, ahol a fia is rendszeresen meglátogatta. "Dani édesanyja nagyon rossz lelkiállapotban van. Hisz abban, hogy nem gyermeke a valódi elkövető, és Dani végül tisztázni tudja magát. Bevallom, mi is nagyon meglepődtünk, amikor olvastuk a híreket, egyáltalán nem ilyen srácnak ismertük meg. Sokszor volt kint az anyukájánál, még munkát is vállalt egy ideig. Amikor egy húsüzemben kapott munkát, teljesen kikészült még a vér látványától is. Ott is hagyta hamar azt a munkát" - mondta a Blikknek az anyja egyik ismerőse.

Július 30-án a kőbányai lakásában holtan találták a bolti eladóként dolgozó 23 éves K. Katát. A fiatal lányt megölték, az elkövető egy pulóvert tömött a szájába, majd elvágta a nyakát. A rendőrség körözést adott ki Kata volt barátja, Cs. Dániel ellen. Az újpesti férfit menekülés közben, Frankfurtban kapták el.