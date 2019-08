Két év után sem zárult le a nyomozás, amit a Szekszárdi Garay János Gimnázium egyik diákja ellen indított az igazgató azért, mert Ákos osztályfőnökét kifigurázó Hitleres videókat gyártott. A diákot 2017. októberében behívták az igazgatói irodába, ahol másfél órás győzködést követően – melynek végén már sírva kérte, hogy engedjék el – aláírt egy nyilatkozatot, melyben beismerte a csínyt, miszerint az egyik ilyen mém-videó elkészítésében valóban részt vett. A szülők az ügyet figyelemmel kísérő 444.hu-nak elmondták, hogy ezután ultimátumot kaptak Heilmann Józsefné igazgatótól:

Vagy elviszik az iskolából Ákost, vagy fegyelmit indít, és feljelentést tesz ellene.

A szülők a gyerek további meghurcolásától tartva átvitték Ákost Bonyhádra, ennek ellenére Heilmann Józsefné a diák által aláírt jegyzőkönyvvel a kezében mégis feljelentést tett becsületsértés miatt, majd utasította Ákos osztályfőnökét, Gulácsy Beátát, hogy utólag írjon be rovót a diáknak, és valószínűleg az ő keze lehetett abban is, hogy hirtelen felbukkant egy csomó igazolatlan hiányzás is a diák elektronikus naplójában – méghozzá olyan napokon, melyeken a szerzett érdemjegyek alapján bizonyíthatóan jelen volt az órákon.

A 2017. október 18-ai becsületsértéssel kapcsolatos tárgyaláson a bíróság nem ismerte el a kicsikart elismervényt hiteles okiratnak, hiszen

azt szülő vagy törvényes képviselő nélkül íratták alá egy fiatalkorú tanulóval.

Sőt, a bíró véleménye szerint az igazgató eljárása megsértette a gyerekek jogairól szóló New Yorki-i egyezmény 40. cikkében foglaltakat. Az eljárást ezért megszüntették, azonban Heilmann Józsefné nem adta fel, és és két tanárával együtt újabb feljelentést tettek, de ezúttal nem ismeretlen tettes, hanem személyesen Ákos ellen, akit megint kihallgatott a rendőrség; sőt, ezúttal már a gyámügy is kiszállt a család átvizsgálására, de 2018. augusztusi jelentésében kifejezetten pozitívan értékeli családi körülményeit. Az elhúzódó ügy a szülők szerint nagyon megviselte amúgy is zárkózott fiukat, ennek tükrében hihetetlen, de az igazgatónő még mindig nem hagyott fel a feljelentgetéssel.

Az ügyészségnél sikerült elérnie, hogy az eljárást elfogultság miatt Tolnából áthelyezzék Baranyába.

Ahol is újrakezdik, illetve folytatják a fiú elleni nyomozást – ami újabb pártfogói, gyámügyi vizsgálatot jelent a közben már leérettségizett és az egyetemet elkezdő Ákossal szemben.

A szülők már korábban is abnormálisnak tartották fiuk meghurcoltatását, és feljelentést tettek a gyerekükkel szembeni szabálytalan iskolai eljárások miatt, de