Jól átverjük az USA-t Putyinék bankjával

Szórakoztató részleteket írt a Direkt36 arról, hogy milyen erőfeszítéseket tesz a kormányunk azért, hogy meggyőzze az amerikai diplomáciát arról, hogy nincs semmi látnivaló a Budapesten épp berendezkedő „nem is orosz, nem is kémbank” kapcsán.

Ha most kapcsolódna be az eseményekbe, akkor az ügy hátteréről azt kell tudnia, hogy 2019 tavaszán úgy döntöttünk, hogy Moszkvából költözzön Budapestre a Putyinhoz közeli Nemzetközi Beruházási Bank (IIB, International Investment Bank) néven futó intézmény. Ehhez pedig a teljes pénzintézet erős diplomáciai és egyéb mentességeket kap, lényegében nem ellenőrizhetjük őket, még adózni se adóznak.

Ez főképp azért kellemetlen, mert így az oroszok lényegében tetszőleges számú új kémet telepíthetnek egy magyarországi központjukba. Emellett sokkal könnyebben moshatnak pénzt vagy végezhetnek illegális pénzügyi műveleteket, de legálisabb pénzügyi manőverekkel is sokkal egyszerűbben támogathatják az embereiket. Mindezekről itt olvashat bővebben.

A gyanakvást nem segít eloszlatni az a tény sem, hogy a pénzintézetet egy híres orosz kémcsalád sarja, Nyikolaj Koszov igazgatja, akiről mi is megírtuk, hogy híres KGB-s családból származik. Koszov édesanyja, Jelena, és édesapja, Nyikolaj Antonovics Koszov, még a főiskolán találkoztak, majd egy ideig az Egyesült Államokban éltek, ahol Jelena hivatalosan az ENSZ-nél végzett emberi jogi tevékenységet, ám közben az amerikai atomtitkok kikémlelésével megbízott kémcsoport összekötője volt. Az idősebb Koszov 1956 után Magyarországon végzett kémtevékenységet, feladata az volt, hogy felmérje, hogyan viszonyulnak a nyugati országok a magyar forradalom leveréséhez. Ezt követően a 70-es évektől az apa a magyar Belügyminisztériumban lévő állandó KGB-s képviseletet vezette, míg az anya később szobrászként tevékenykedett Magyarországon.

A New York Timesnak nyilatkozó nyugati biztonsági tisztviselők azt állították, hogy az ifjabb Koszov is az orosz hírszerzésben szolgált, de erre még senki nem mutatott közvetlen bizonyítékot.

De hát nekem megígérte Orbán

A lap egyrészt most arról ír, hogy az amerikai diplomácia

kitartóan abban a hiszemben van,

hogy végül az IIB – az ezt előíró törvény ellenére – mégsem fog teljes körű diplomáciai mentességet kapni. Az amerikai nagykövetség lapnak adott válasza szerint erre biztosítékot is kaptak.

Ennek mondjuk az ellenkezője tűnik valószínűbbnek, a lapnak az IIB egyik munkatársa meg is erősítette, hogy semmiféle korlátozás nem jön szóba, a törvénybe foglalt mentességek élnek és virulnak. Lehet, hogy arra gondoltak, hogy még májusban Corstein, az amerikai nagykövet együtt utazott Orbánnal, ezalatt pedig állítólag több ígéretet is kapott a magyar miniszterelnöktől. Ezekre utalhatott egy pár nappal későbbi interjújában, ahol azt mondta, hogy

biztosította a kormány, hogy bizonyos mentesség, ami a bankot illeti, nem lesz úgy, vannak különböző elvárások e tekintetben és ezek meg fognak valósulni, nem lesz diplomáciai mentességük.

Gulyás Gergely ezt rögtön utána azonnal cáfolta, bejelentette, hogy nem tudja, miről beszél Cornstein, az orosz bank pedig minden megígért kedvezményt meg fog kapni.

De hát máshol is mostak pénzt az oroszok

Emellett a lap szerint Washingtonban is próbáltuk fűzni a republikánus képviselőket, méghozzá magyar diplomaták egy papírlapot osztogattak a kongresszusban. A szórólapos támadás érvrendszere többek közt abból áll, hogy más országokban is mostak pénzt orosz államközeli szereplők, kettős mérce, hogy mégis Magyarországot állítják be „az oroszok trójai falovának”. Különösen, hogy nálunk jó ideje le se bukott senki ilyesmi, oroszokhoz is kötődő pénzügyi trükközéssel.

Vagy hogy vannak más nemzetközi beruházási bankok is bizonyos kedvezményekkel, az EBRD vagy épp a skandináv Nordic Investment Bank, mégis csak az orosz irányítású bank Budapestre jövetele fáj most mindenkinek. Ráadásul mi majd nagyon ellenőrizni fogjuk az idejövő oroszokat és szakértőiket. A lapnak nyilatkozó egykori kémelhárítási szakértők alapján elég erősen le fogja terhelni a magyar szolgálatokat, hogy az orosz nagykövetség nagyjából negyven ki-be járkáló, cserélődő dolgozójához képest most száznál is több új ember érkezhet az IIB-be. Ráadásul a letelepedési kötvények vagy a kettős állampolgárságra épülő maffia kapcsán szerzett tapasztalatok alapján tudható, hogy eddig is rettenetesen gyengén működött ez a fajta ellenőrzési képességünk. További részletek a cikkben.