Ingyen kapott légkondit a Bethesda gyerekkórház

Ingyen szerzett légkondicionálót több gyermekkórházba a szülői ágyak gondját is megoldó apuka, Orosvári Zsolt - írja a HVG.

Orosvári korábban maga is légkondicionálókkal foglalkozott, ezért amikor a Magyar Kórházszövetség (MKSZ) elnökének gyorsfelméréséből megtudta, hogy a

a hazai kórházak betegszobáinak 98 százalékában nincsen légkondicionáló,

beizzította korábbi szakmai kapcsolatait.

Egy klímaforgalmazó cég pedig nemcsak azt vállalta, hogy később a budapesti Bethesdán kívül több vidéki kórháznak is ingyen biztosít klímaberendezéseket, hanem az is, hogy azok beszereléséért sem számít fel semmilyen költséget.

Ennek aztán hamar meg is lett az eredménye: egy sikeres múlt heti tárgyalásai után ugyanis kedden a Bethesda kórház égési osztályára már el is kezdték beszerelni a berendezéseket. Hamarosan vidéki kórházak is kapnak majd légkondicionálókat.

Orosvári egyébként az Anyák az Anyákért Alapítvánnyal közösen indított, sikeres "anyuka-ágy" akciójával lett híres.