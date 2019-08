A révfülöpi polgármester köszöni a távolmaradást

Többféle módszerrel, például szórólapokkal, videóüzenettel akarta megakadályozni Révfülöp polgármestere, Kondor Géza, hogy a lakosok részt vegyenek a népszavazáson a település közepére tervezett vitorláskikötő ügyében. Ezt írják legalábbis olvasóink.

Sajnos a szavazás előtti kampány nagyon csúnya stílusban folyt. A polgármester arra buzdította az embereket, hogy ne menjenek el szavazni

– írja egyikük, akinek nyaralója van a községben.

A polgármester ezzel szemben állítja, csak azért javasolta a helyieknek, hogy ne menjenek szavazni, mert a népszavazás kérdésében teljesen valótlan állítások vannak.

A másfél milliós kérdés

Fotó: revfulop.hu Kondor Géza

A kikötő terve nem új keletű, 1974-ben készítették az első konkrét dokumentációt, majd 1985-ben, 1999-ben és 2003-ban is készültek tanulmánytervek. Kondor 2010-ben még képviselőként, 2013 augusztusától pedig már polgármesterként indítványozta a kikötő építését. A 2013 augusztusában kezdeményezett környezetvédelmi hatástanulmányt 2018 szeptemberében a másodfokú környezetvédelmi hatóság jóváhagyta. De a kikötő ötlete több embernek nem tetszik a településen.

Helyiek egy csoportja népszavazást akart magának kiharcolni, Kondor erre szerintük még a helyi rendeletet is módosította, így aztán tíz százalékról huszonöt százalékra emelte a népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választók arányát. Mégis elég aláírás gyűlt össze, így aztán végül ki kellett írni a népszavazást. A polgármester ezt cáfolta az Indexnek. Azt mondja, nem a kikötőről szóló népszavazás előtt változott a szükséges aláírások száma, hanem még 2017-ben.

Egy révfülöpi származású olvasónk szerint aztán három nappal a szavazás előtt az önkormányzat levelet küldött a helyi lakosoknak, hogy ne vegyenek részt a lakosság egy része által kezdeményezett szavazáson. "Ez tette be a kaput. Rettenetesen felháborodtam, és úgy gondolom, hogy ehhez az önkormányzatnak nincs joga. Ahhoz, hogy közpénzen egy népszavazás ellen kampányoljon."

A nő szerint három különféle szórólapot is bedobtak a postaládákba, amiken ez állt:

"Augusztus 11-én – Ha Révfülöp fejlődését kívánja támogatni –, NE MENJEN EL SZAVAZNI! Távolmaradással érvénytelenné tehető az az álnépszavazás, mely félrevezető információkon, igennel vagy nemmel egyértelműen nem megválaszolható kérdéshalmazon, és nem egy konkrét kérdésen alapul."

Kondor az Indexnek erről azt írta, a népszavazás papírján megfogalmazott kérdés "nem a nyilvánosságra hozott előzetes tervek szerinti kikötő szükségességét irányozta, hanem olyan állításokat fogalmazott meg, amik nem felelnek meg a valóságnak".

A kérdés egyáltalán nem rövid:

Akarja-e Ön, hogy Révfülöp vízparti központjában a móló és a futballpálya közötti öblöt az eddigi funkciója helyett teljes területén 133 db vitorlás hajó téli-nyári vízen tárolására alkalmas vitorláskikötővé alakítsák át, ehhez a vízbe ív alakú, az ívével a nagymólón is túlnyúló, 180 m hosszúságú, betonoszlopokkal és szádfalakkal megtámasztott, 16 000 m2 terméskövet tartalmazó kőgátat építsenek, a vízfelületre 600 m2 felületen úszópontonokat telepítsenek, a téli vízbefagyás ellen a hajókat szivattyús vízcirkuláló csővezetékkel vegyék körül, a parton különböző kikötőszolgáló-létesítményeket, köztük a Nádas borozó mellé mobil hajókiemelő darut telepítsenek, a füves partot a hajók oda- és elszállítására, ki-be emelésére használják, és kizárólag a vitorláskikötőt használóknak 101 db-os autóparkolót létesítsenek?

A polgármester több helyen is megcáfolta a kérdést. Például állítja, a szóban forgó területen nem a semmiből alakítanák ki a vitorláskikötőt, hiszen már most is az.

Most is vitorlásokat tartanak ott szedett-vedett megoldásokkal, amiből a településnek semmilyen haszna nem származik.

És nem is az öböl teljes területéről van szó, csak egy részéről. Amit pedig kőgátnak állítanak be, az egy sétány lesz, egy közösségi tér, bútorokkal, növényekkel, horgászhelyekkel. A látványtervek alapján pedig szerinte mindenkinek világos lehet, hogy a parton semmilyen kikötőt kiszolgáló létesítmény nem épül. Ha lesz parkoló, akkor az szerinte nem fogja érinteni a kikötő melletti füves partot.

Állítja, épp a valótlan adatok miatt javasolta azt a helyieknek, hogy ne menjenek el szavazni. A népszavazás szerinte így is másfél millió forintjába került a településnek.

Bejött a kampány

Úgy tűnik, az önkormányzat erőfeszítése végül bejött, mert a népszavazás múlt vasárnap lement, de nem volt eredményes:

a szavazók részvételi aránya nem érte el a szükséges ötven százalékot,

tehát egyszerűen nem mentek el elegen szavazni. Több mint ezeregyszáz fő volt jogosult a szavazásra, ebből összesen 367 ember élt ezzel. Az eredményességen az sem segített, hogy

ebből 361 fő, tehát kis híján mindenki elutasította a kikötő építését.

Így tehát a szavazás eredménye semmire nem kötelezi az önkormányzatot.

A polgármester az Indexnek azt mondta, mindazok, akik nemmel szavaztak – épp a fentebb felsorolt valótlan adatok miatt –, "egy olyan kikötő megépítését nem támogatják, amit én sem szeretnék támogatni, mivel alapvető célunk a kikötő nyitottsága, és hogy a parton ne épülhessen semmilyen létesítmény.

Meg kell köszönnöm a távolmaradóknak, hogy megértették, hogy még nem vagyunk döntési helyzetben, és nem hagyták magukat megtéveszteni. A "nem" szavazatok megerősítik, hogy a partot nem akarja senki beépíteni, ez alapvető elvárás volt a tervezés felé. A vasárnapi népszavazás eredménye nem azt mutatja, hogy a révfülöpiek ellenzik a kikötő létrehozását.

Hozzáteszi, az önkormányzat szerint az üzenet világos: a népszavazás kérdése nem volt alkalmas arra, hogy döntsön a kikötő építéséről.

Olvasónk szerint a felháborodott lakóknak alapvetően nem a kikötő építésével van a baj, hanem azzal, hova akarják azt tenni. Bár a szóban forgó "partszakasz valóban nagyon lepusztult", de a kikötő kiépítésével elveszítik a panorámát, és attól is tartanak, hogy az előzetes ígéretek ellenére a vízpart nem marad nyitott, mint ahogy például Szigligeten. A helyiek szerint viszont lenne hely például a település végi partszakaszon, ahol "maximum a horgászok üldögélnek". Attól tartanak, hogy a hely

olyan lesz, mint Füreden: árbóc-rengeteg

– írja olvasónk.

Kondor szerint a területnek mindig is kikötői funkciója volt, régebben teherkikötő volt, most meg vitorlás. Állítja, a környezetvédelmi szakemberek szerint is ez a legalkalmasabb terület, ezért is kapták meg az engedélyt a beruházásra. Szerinte pont azok ellenzik most a kikötőt a petíciókon, akik korábban egy másik területre tervezett kikötő ellen érveltek azzal, hogy a központban jobb helye lenne.

A polgármester szerint az önkormányzat azért akarja a kikötőt, mert ragaszkodnak a folyamatos fejlesztésekhez, de az a település értékét és turisztikai vonzerejét is segítené. Egyelőre még várnak a vízügyi létesítési engedélyre és a közlekedési hatóság engedélyére. Amint ezek meglesznek, utána lesz egy széleskörű lakossági egyeztetés.