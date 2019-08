Halló, Tamás? Leszaladt a házatok fala!

A szomszédok hétfő reggel telefonon hívták Katus Tamást, hogy jó lenne, ha hazamenne a szülei otthonához, mert

a ház egyik fala leomlott.

A tatárszentgyörgyi férfi először nem nagyon értette, mi történik, a Bajcsy-Zsilinszky utcába fordulva aztán minden egyre világosabbá vált.

A Pest megyei településen hetek óta szedik fel a járdát, többek között Katusék utcájában is. Pályázati pénzből, szép térkőre cseréli a helyi önkormányzat a hepehupás betont A család otthona előtti részhez hétfő hajnalban értek a munkások.

Leszedték a ház faláról a harminc centis támasztóbetont és felszedték a régi járdát. Csak arra nem gondoltak, hogy ez egy régi vályogház, aminek nincsen alapja, a ház utcára néző tűzfal pedig azonnal leszakadt

– mondta az Indexnek a férfi.

A beszakadt falú szobában Katus Tamás 15 éves öccse él, de ő hétfőn még táborban volt. A férfi szerint a másik nagy szerencse, hogy a fal kifelé, az utca felé dőlt és a tető sem szakadt rájuk, a háznak ez a szobája viszont így is lakhatatlan. A rakodógépek kedd hajnalig hordták el a törmeléket, Tamás pedig most is fólia alatt alapoz és falaz, mert attól fél, hogy tovább omlik a ház. Merthogy a család eddig semmilyen segítséget nem kapott: az önkormányzatnál ha éppen nem szabadságon vannak, széttárják a kezüket, mondja Tamás.

A munkások csak annyit tudtak mondani, hogy menjünk be a hivatalba. Hát, bementünk, de ott hiába kerestük a polgármestert, ő szabadságon van.

Az önkormányzat egyik dolgozója azt tanácsolta a családnak, hogy saját költségükön hívjanak statikust, aki majd felméri a kárt. Katus még ezt is megpróbálta, de a területileg illetékes dabasi Építésügyi hivatalban is mindenki hivatali szabadságát tölti.

Tatárszentgyörgy polgármesterét mi is kerestük, de az önkormányzatnál azt mondták jövő héten szerdán próbálkozzunk, a település első embere addig ugyanis szabadságon van. Amikor a járdaépítésről és a lyukas házról érdeklődtünk mégis kapcsoltak valakit, de a hölgy azt állította ő sem illetékes a kérdésben, viszont „továbbítja a megkeresést″. Ezután felhívtuk az alpolgármester asszonyt is, mi nem értük el, de Katus Tamásnak korábban sikerült beszélnie vele.

Tőlem tudta meg, hogy a járdafelújítás miatt beszakadt a fal, de csak annyit mondott, hogy írjak egy levelet a polgármesternek.

Tamás egyelőre nem írt levelet, azzal valószínűleg a szabadság alatt úgysem foglalkozna senki. Inkább azon dolgozik, hogy ne rogyjon össze teljesen a családi ház.