Gyorssegélyt és egy szemrehányó üzenetet is kapott a polgármestertől a tatárszentgyörgyi család

Három napig hiába várt segítséget az a tatárszentgyörgyi család, amelynél a járda átépítése miatt szakadt le a ház fala. Cikkünk megjelenése után

Nem csak gyorssegélyt, egy Messenger-üzenet is kaptak, személyesen a polgármestertől.

A tatárszentgyörgyi férfi szülei utcájában hétfőn kezdték felszedni és átépíteni a járdát. A család házánál viszont annyira elrontottak valamit, hogy a járdával együtt a ház fala is jött: a tűzfal teljesen beszakadt.

Katus Tamás először hétfőn járt az önkormányzati hivatalban, de ott azt mondták neki, hogy a polgármester szabadságon van, helyette meg nem dönthetnek. Azt tanácsolták neki, hogy hívjon egy statikust, aki felméri az épület állapotát és a kár mértékét. Próbált is hívni szakembert, de az illetékes dabasi építésügyi hivatalban is mindenki a szabadságát töltötte. Tamás szerdán ezért újra az önkormányzatban próbálkozott, és telefonon az alpolgármestert is kereste, de semmilyen kézzelfogható választ nem kapott. Így maga fogott hozzá a felújításnak, a fotókat pedig elküldte az Indexnek.

Szerda este a polgármester egy chatüzenetben vonta kérdőre a családot, hogy miért fordultak a nyilvánossághoz, hiszen

ők mindig mindenkinek segítenek, ha hibáznak, elismerik, kijavítják, soha senkit nem hagynak magára.

Csütörtökön hajnalban aztán az alpolgármester személyesen vitte ki a gyorssegélyt. A család 120 ezer forintot kapott. Azt mondták, hogy „a polgármester döntése nélkül egyelőre ennyit tudnak adni”, mondta Tamás.

A polgármester a családnak küldött üzenetében azt is hozzátette, hogy szerinte tisztességtelen, amit Tamásék tettek, és szakemberrel vizsgáltatja majd ki, hogy miért omolhatott be a ház, az eredménnyel pedig ő is a nyilvánossághoz fordul.

Ahogy tegnap, ma is kerestük a polgármestert. Őt nem, de Márkus Tamás alpolgármestert sikerült elérnünk. Márkus azt mondta, hogy ő csak szerdán hallott először a problémáról, és a másik alpolgármesterrel együtt ki is ment a családhoz, majd intézkedett a gyorssegélyről.

Szinte biztos vagyok abban, hogy további támogatást is kapnak, hiszen aki bajban van, annak mindig igyekszünk segíteni.

Közben Katusék egyébként újra felhúzták a ház falát, pénteken pedig várhatóan elkezdik a tetőt is megerősíteni.

(Borítókép: Olvasónk / Index)