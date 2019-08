Závecz: Budapesten és a megyei jogú városokban erősebb az ellenzék, mint a Fidesz

Augusztusban pártpreferencia kutatást végzett a Závecz Research (ZRI). A Fidesz támogatottsága az EP-választásokat követően szűk határon belül hullámzik, most 32-ről 34 százalékra emelkedett a teljes népesség körében. Továbbra is a Demokratikus Koalíció a legerősebb ellenzéki párt, a múlt hónapban 10 százalék támogatta, ezúttal 9 százalék. A Jobbik tábora egy hónap 6-ról 7 százalékra bővült, az MSZP-é 5-ről 6 százalékra, a Momentumé pedig maradt 5 százalék. Nem változott az LMP, a Mi Hazánk Mozgalom és a Kétfarkú Kutyapárt támogatottsága – 2-2 százalékon állnak. A Párbeszéd továbbra is 1 százalékos. A pártnélküliek aránya az elmúlt egy hónapban kisebb lett, 34-ről 30 százalékra csökkent.

A biztos pártválasztók körében az állás:

Fidesz 53%

DK 14%

Jobbik 9%

MSZP 9%

Momentum 7%

Mi hazánk 3%

LMP 2%

Kétfarkú Kutya Párt 2%

Párbeszéd 1%

A nem budapesti és nem megyei jogú városokban élők között a Fidesznek az országosnál is nagyobb az előnye, 38 százalék szavazna a kormánypártra. A kis, közepes városok és falvak csoportjában az ellenzéki pártok mindegyike 1-2 százalékponttal gyengébb, mint az ország egészében, összeadva sem lépik át a 25 százalékot. A kutatási eredmények alapján szinte biztosra vehető, hogy a megyei közgyűlésekben a kormánypártok adják majd a többséget - írta a ZRI.

A megyei jogú városokban élesebb a verseny a kormányoldal és az ellenzék között. A Fidesz ebben a közigazgatási kategóriában érzékelhetően kisebb támogatottsággal rendelkezik, mint országosan – 30 százalékot ér el. Az ellenzéki pártok viszont valamivel jobbak: a DK 10, a Jobbik 9, a Momentum és az MSZP-Párbeszéd 8 százalékon, vagyis a pártok összedva 35 százalékon állnak.

A fővárosban az EP-választások óta eltelt havi felmérések adatait összesítve az derül ki, hogy a Fidesz 34 százalékos, az ellenzék együttes támogatottsága 37 százalék. Ezen adatok alapján annyit állíthatunk, hogy bár feltehetően sok jelenlegi kerületi polgármestert újraválasztanak, a kerületek harmadában-felében szoros verseny lehetséges és a képviselőtestületek a mostaninál sokszínűbbek lesznek - tette hozzá a ZRI.

A kutatáshoz ezer embert kérdeztek meg személyesen, a hibahatár 3,2 százalék.