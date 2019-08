FIGYELEM! Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy valamennyi hulladékudvarunkban, az extrém módon megnövekedett hullámkarton beszállítások miatt, kapacitáshiány okán, korlátozott az átvétel és jelenleg - átmeneti ideig - csak a lakossági mennyiségek átvételére van mód. Megértésüket köszönjük!

– írja az FKF (Fővárosi Közterület-fenntartó) cég honlapja. A sajtóosztálytól megtudtuk, hogy már tavaly erősen megnőtt a hulladékudvarokba beszállított mennyiség, 2019 első félévében pedig újabb 15 százalékkal több hullámkarton érkezett. Sőt, voltak olyan hónapok (március és a július), amikor "az előző évi ugyanezen havi beszállításokhoz képest, közel 40%-os a begyűjtött mennyiség növekménye."

De miért lett ilyen sok?

Budapesten egyébként 17 hulladékgyűjtő udvar működik, ahol a lakosság leadhatja a szelektíven gyűjtött hulladékot, sőt, bizonyos elkülönítetten gyűjtött veszélyes, speciális kezelést igénylő, valamint csomagolási hulladékfajtákat is fogadnak ingyen.

Kivéve most a hullámkartont, ami egy 100 %-ban újrahasznosítható papíripari alapanyag, főként csomagolásra használják. Ugyanis annyira sokat visznek be a különböző vállalatok, hogy az FKF már nem bírja tárolni és az újrahasznosító telepekre szállítani. Most csak a normál átlagos életvitel kapcsán keletkező mennyiségeket fogadják be, az FKF sajtóosztálya szerint ez a gyakorlatban az átlagos személygépkocsikba beférő lakossági mennyiségek átvételét jelenti. "A személyautóval beszállítható mennyiségnél nagyobb mennyiség esetében az átvételt kapacitáshiány esetén megtagadhatjuk, jelenleg is ez a korlátozás van érvényben" - mondták az FKF-esek az Indexnek.

Tulajdonképpen az történt, hogy egy csomó cég, amelyikeknél nagymennyiségű hullámkarton van, nekiálltak a budapesti - elvileg a lakosság kiszolgálására való - hulladékudvarra ömleszteni a csomagolóanyagot.

Az FKF szerint a hullámkarton túlburjánzás egyik oka, hogy a hulladékudvarok ismertsége nő, másrészt fellendült az ingatlanpiac, egyre többen költözködnek, az építkezések is beindultak. "Egy biztos, a beáramló hullámkarton mennyiség túlnyomó többsége tartós fogyasztási cikk csomagolóanyaga, bútorok, elektromos és elektronikai eszközök csomagolása."

Ha önnek mégis van hullámkartonja, és szeretné leadni, akkor érdemes tájékozódnia a legközelebbi udvarnál, hogy tudják-e fogadni, a szigorúan max. személygépkocsiban szállítható mennyiséget. Itt egyébként mindig talál aktuális információkat a hulladékátvételről.