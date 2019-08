A Fidesz kiáll a karcagi kórházigazgató mellett

Lemondása után megszólalt Teleki Zoltán, Karcag korábbi rendőrkapitánya, aki az Index birtokába került felvételen azt mondta: azért nem szül jót, ha a rendőrök jogszerűen járnak el, mert akkor mások majd "fityiszt mutatnak", ha nekik lesz szükségük szívességre.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr Főkapitányság kivizsgálta Teleki ügyét, és nem talált jogsértést.

A felvétel másik kulcsszereplője, a karcagi kórházigazgató, Nagyné László Erzsébet ugyanakkor még mindig hallgat.

Megkérdeztük hogy hogyan látja az ügyet a Fidesz helyi szervezete, Nagyné ugyanis a Fidesz színeiben lett önkormányzati képviselő Karcagon.

A párt őt ősszel is támogatni fogja.

Alaptalan, rágalmazó, becsületsértő és valótlan médiahadjárat nyomására mondott le

– állítja Teleki Zoltán. A rendőr alezredes az InfoKarcagnak nyilatkozott a jogi képviselőjén keresztül. Szerinte a lemondása nem beismerése semminek, pusztán arról van szó, hogy szeretné megóvni a magánéletét, megkímélni a családját és megőrizni a rendőrségbe vetett bizalmat.

Teleki közleménye szerint szó sem volt korrupcióról, ő minden alkalommal egy, a kórház és a rendőrkapitányság között 2018. március 12-én megkötött, kétoldalú megállapodás miatt kért a kollégái számára soron kívüli kórházi ellátást. A tavalyi megállapodás – az InfoKarcag által idézett – negyedik pontja szerint ugyanis a szolgálat közben megsérült, illetve a sürgősségi betegellátásra szoruló rendőrök számára a kórház soron kívüli ellátást biztosít.

ENNEK UGYANAKKOR ELLENTMOND, hogy AZ INDEXHEZ ELJUTTATOTT FELVÉTELEN MAGA TELEKI UTALT ARRA: NEM SZABÁLYOS, AHOGY A KÓRHÁZBAN ELŐREVESZIK A RENDŐRÖKET.

Ráadásul a távozó rendőrkapitány a felvételen arról is beszélt, hogy nem csak a rendőröket, de a rendőrök családtagjait is előre tudja vetetni a kórvázi várólistákon. Igaz, ugyanebben a beszélgetésben hallható az is, hogy Teleki szerint az állománya mindezt megérdemli, hiszen a rendőrök a közt szolgálják.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr Főkapitányság az Index kérésére megerősítette, hogy a kórház és a karcagi kapitányság tavaly kötött megállapodása bizonyos esetekben soron kívüli ellátást biztosít a város rendőrei számára. Ehhez a megyei főkapitányság sajtóreferense, S. Tóth- Gönczöl Szabina azt is hozzátette, az egész megyében ez a bevett gyakorlat. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr Főkapitányság ezen kívül azt is elmondta, hogy a hatályos jogszabályok alapján kivizsgálták Teleki Zoltán ügyét és

a kapitányságvezető vonatkozásában jogsértést nem állapítottak meg.

Arra vonatkozóan, hogy Teleki miért mondott le, ha feddhetetlenül vezette a városi kapitányságot, a megyei főkapitányság sajtóreferense azt mondta, nem adhat a Police.hu közleményénél bővebb tájékoztatást.

A kórházigazgató hallgat

Teleki Zoltán lemondása után ismét megkerestük Nagyné László Erzsébetet, a karcagi kórház igazgatóját, hogy reagáljon a történtekre. Ő továbbra sem akart az Indexnek nyilatkozni, és hivatalosan egyelőre nem cáfolta Teleki Zoltán állításait. Úgy tudjuk ugyanakkor, hogy privát Facebook oldalán közzétette egy bejegyzést, amelyben tagadja az őt ért vádakat.

Megkérdeztük a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr Főkapitányságot is, hogy a kórházigazgató kapcsán felmerült-e hivatali visszaélés gyanúja az elmúlt hetekben nyilvánosságra került információk alapján. Erre a kérdésre azonban nem válaszolt S. Tóth-Gönczöl Szabina. A sajtóreferens csak annyit mondott:

Ahol a törvény lehetőséget ad rá, a rendőr mérlegelési jogkörénél fogva differenciáltan intézkedhet.

A karcagi Kátai Gábor Kórház egyébként nem csak a főigazgató kapcsán kerül említésre a kompromittáló felvételen. Ahogy arról korábban is beszámoltunk, szóba kerül a kórház egyik főorvosa is, aki – az alezredes szerint – azért nem akart aláírni egy látleletet, mivel korábban őt is feljelentette egy rendőr.

A kórház érintettsége miatt telefonon és írásban is megkerestük a kórház fenntartóját, az Állami Egészségügyi Ellátó Központot. Szerettük volna ugyanis megtudni, hogy

az ÁEEK vizsgálja-e azt, hogy Nagyné László Erzsébet valóban korrupt módon vezeti-e a Kátai Gábor Kórházat,

milyen szankciókra számíthatna a jelenlegi főigazgató akkor, ha Teleki által elmondottak igaznak bizonyulnának,

tervezik-e, hogy átfogóbban vizsgálják: hogyan érinti Kátai Gábor Kórházat a korrupció,

általánosságban hogyan tudja megelőzni, vagy adott esetben feltárni az ÁEEK a kórházakat érintő korrupciót.

Az ÁEEK az Indexnek részletes tájékoztatást ígért az ügyben, ugyanakkor cikkünk megjelenéséig a fenti kérdésekre nem kaptunk válaszokat.

A Fidesz az őszi választásokon is támogatja Nagyné László Erzsébetet

Nagyné – ahogy arra a 24.hu felhívta a figyelmet – nemcsak kórházigazgatóként tölt be fontos szerepet Karcagon, hanem fideszes önkormányzati képviselőként is. Nagyné, aki korábban az önkormányzat költségvetési osztályát vezette, a város honlapja szerint jelenleg az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságot kivéve tagja minden karcagi önkormányzati bizottságnak. Sőt, a Szociális és Egészségügyi Bizottságnak ő az elnöke is.

Ennek ellenére Karcag fideszes polgármestere, Dobos László nem kívánt nyilatkozni Nagyné kapcsán, szerinte ugyanis a kórházigazgató ügyei nem rá tartoznak.

Megkértük a Fidesz helyi szervezetét is, hogy foglaljanak állást az általuk támogatott önkormányzati képviselő ügyében. Megkeresésünkre F. Kovács Sándor, országgyűlési képviselő azt a sajtóközleményt juttat el az Indexhez, amit azóta az InfoKarcag is közzé tett. Ebben F. Kovács amellett foglal állást, hogy Nagynét a sajtóban megjelent állítások alaptalanul rágalmazzák. A fideszes képviselő emellett a karcagi ügyet a nyilvánosság elé táró felvétel készítőinek és közzétevőinek felelősségét firtatja és azt állítja:

"Az elmúlt napokban a sajtóban megjelent gyanúsítgatások, rágalmak minden alapot nélkülöznek. Bebizonyosodott, hogy [Nagyné László Erzsébet] soha semmilyen módon nem kért, nem kapott és nem adott jogtalan előnyt."

Az országgyűlési képviselőnél rákérdeztünk telefonon, hogy mi alapján látja bebizonyosodottnak Nagyné ártatlanságát. F. Kovács erre a kórház és a rendőrség tavalyi kétoldalú megállapodására, valamint Teleki Zoltán fent már idézett állításaira hivatkozott, amelyeket szintén az InfoKarcag tett közzé, fél nappal a fideszes országgyűlési képviselő sajtónyilatkozatát követően.

F. Kovács ezen kívül Nagyné László Erzsébetről azt is elmondta, hogy a karcagi Kátai Gábor Kórház főigazgatójaként az ország egyik legsikeresebb egészségügyi vezetője, kitűnő szakember, aki az őszi önkormányzati választáson is számíthat a Fidesz támogatására.