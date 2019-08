Rágyújtotta az idős asszonyra a házat, aztán hazament és sörözgetett tovább

Nem kellett nagyon megszorongatniuk a rendőröknek azt a 28 éves férfit, akit egy 81 éves német férfi megölése miatt a bíróság idén januárban egyszer már életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélt, és akit a hatóságok most egy 88 éves túronyi asszony megölésével gyanúsítanak. A túronyi férfi megtört és mindent beismert. Még azt is megmutatta, hova rejtette el a kést, amivel ölt.

A férfi 2016-ban egy baltával verte össze a német nyugdíjast, hogy megszerezze az idős férfi értékeit. A fejszét a gyilkosság után ugyan egy dögkútba dobta, de még így sem tüntetett el minden nyomot. A helyszínelésnél rögzítették a DNS-mintáját, a rendszer pedig kidobta a nevét az adatbázisból. A rendőrök már a nyomában voltak, de elkéstek, nagyjából másfél hónappal az elfogása előtt ugyanis K. Zsolt megint ölt. Ezúttal viszont igyekezett teljesen eltüntetni a nyomokat.

„Ami történt, az csak egy rossz álom volt″

A túronyi férfi alkalmi munkákból egészítette ki fizetését: általában idős emberek háza körül segített, így került kapcsolatba a 88 éves Margit nénivel is, akinél a gyilkosság napján is fát vágott. Munka után az idős nő fiával K. Zsolt édesapjához utaztak Pécsre, ahol gyakorlatilag egész éjjel ittak. Az italozáshoz aztán egy negyedik férfi is csatlakozott. K. Zsolt kihallgatásán azt állította a rendőröknek, hogy új cimborájának az ötlete volt, hogy rabolják ki az idős nőt. Ő ugyanis ivás közben kikérdezte Margit néni fiát arról, hogy mennyi pénzt tartanak a túronyi házban.

Így aztán autóba ültek és egyenesen Margit néni otthonához hajtottak, de a házba végül csak K. Zsolt ment be. Nem volt nehéz dolga, a kapu és a bejárati ajtó is nyitva volt. Bár a házban a tévé még szólt, az idős nő már aludt, így a férfi a félhomályban kezdett pénz után kutatni. Vallomása szerint Margit néni akkor ébredt fel, amikor véletlenül feldöntött egy nagyobb tárgyat a konyha közelében. Az asszony felkapcsolta a lámpát és a zaj felé indult, azonnal felismerte a férfit, aki azonnal az idős nőbe szúrta a kését. K. Zsolt ezutá n egymás után gyújtotta fel a házban lévő dolgokat, végül kimenekült a lángoló épületből.

Kihallgatásán azt mondta a rendőröknek, hogy a gyilkosság után egyenesen hazament, de

nem ment be rögtön a házba, hanem egy ideig a teraszon sörözgetett.

Közben új cimborája és apja is többször hívta telefonon, de senkinek nem vette fel. Lefekvés előtt is csak arra gondolt, hogy „ami történt az csak egy rossz álom volt″.

48 nappal később

A rendőrség a tűzesetet közigazgatási hatósági eljárás keretében kezdte vizsgálni, vagyis először nem gyanították, hogy bűncselekmény történt volna. Az eljárás elején még K. Zsoltot is kihallgatták és házkutatást is tartottak nála. A férfi ezután döntött úgy, hogy a konyhájukban lévő kályhában inkább elégeti azt a bakancsot és azokat a ruhákat, amiben megölte az idős nőt, a kést pedig egy emésztőgödörbe dobja.

A férfiért alig másfél hónappal később, 2017. március 23-án jöttek a rendőrök, de akkor még nem az idős asszony meggyilkolása, hanem a német férfi megölése miatt vették őrizetbe. A 2016-os gyilkosságért idén januárban ítélték el jogerősen. Janklovics Ádám, a férfi védője az mondja K. Zsolt nem bírhatta tovább a lelki nyomást, ezért ismert be mindent.

Már a büntetését töltötte, amikor kiüzent a börtönből, hogy van néhány információja Margit néni halálával kapcsolatban.

„Részletes beismerő vallomást tett és azóta is együttműködik a rendőrökkel, noha tudja valószínűleg soha többet nem lesz szabad ember”, mondja Janklovics. Bár egyszer megingott, végül ő vezette el a nyomozókat ahhoz a kúthoz is, amibe két éve kidobta a kést.

A férfi jelenleg jogerős, életfogytig tartó büntetését tölti. A rendőrség pedig különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntett megalapozott gyanúja miatt nyomoz. Ha ebben az ügyben is elítélik, valószínűleg soha nem szabadulhat.