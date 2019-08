Egy forró nyári napon 300 ezer ember fürdik a Balatonban

A helyi mederviszonyokat is bemutató, hatvan új tájékoztató táblát helyeztek el öt balatoni település strandjainak bejáróinál a vízi balesetek megelőzéséért, a szakmai összefogással született Mentőöv program keretében. Erről sajtótájékoztatón számoltak be a prevenciós program megalkotói szombaton Balatonlellén - tudósított az MTI.

A Mentőöv programot a két évvel ezelőtti, 24 balatoni áldozatot követelő nyár után indították el tavaly a balatoni vízirendészet szakmai útmutatásával a Balaton Fejlesztési Tanács (BFT) támogatásával és a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata (VMSZ) vezetésével, hogy a Balaton Európa legbiztonságosabb tava maradjon.

A vízi baleseteket gyakran információ- és önismerethiány, felkészületlenség, vagy emberi felelőtlenség okozza, így a hatékony megelőzésben a kommunikációs eszközök komoly szerepet játszhatnak.

A program első látványos eleme a vízmélységről, mederviszonyokról, a viharjelzésről információkat közlő strandi tájékoztatótáblák kihelyezése. Valójában már tavaly elkezdődött a munka, közel 140 helyen 7 ezer gyerek számára vízbiztonságról tartott tájékoztató előadásokkal, foglalkozásokkal.

Idén eddig heten

Két éve huszonnégyen, tavaly nyolcan, idén eddig heten haltak meg a Balatonban. Az esetek többségében időskori betegség, rosszullét, alkoholos befolyásoltság, öngyilkossági szándék játszott közre. A történteket elemezve megállapítható, általában nem társul szabálysértésekkel egy-egy tragédia, és megelőzéssel, megfelelő tájékoztatással sokat lehet tenni az újabb balesetek elkerüléséért.

Egy jó napon 300 ezer ember

A Balaton 235 kilométer hosszú partszakaszán 138 kijelölt strand, és majdnem ennyi nem kijelölt fürdőhely található, a vízbe vezető bejárók száma 749, amik mennyiségét növeli a kétezer parti ingatlan saját bejárója. Ennyi helyen nem óvhatja mindenütt vízirendőr vagy vízimentő az egy-egy forró nyári napon 300 ezerre tehető fürdőző biztonságát.

A vízimentők nem tartják jó megoldásnak a mentőmellény kötelezővé tételét a vízibiciklik biztonságosabbá tétele érdekében, viszont szeretnék elérni, hogy minden ilyen vízi-járművön legyen mentőeszköz.

Az új táblák

Bagyó Sándor, a VMSZ elnöke elmondta, a napokban kihelyezett új tájékoztató táblák célja, hogy a fürdőzőket ellássák megfelelő információkkal a strand bejáratától kezdve a vízbemenetelig. Öt település (Balatonfüred, Siófok, Keszthely, Révfülöp, Balatonfenyves) strandjai kaptak számokkal ellátott, így baleset esetén pontos helymeghatározást is lehetővé tévő új táblákat jól látható helyen, közvetlenül a bejárók mellett, a vízben elhelyezve.

A tájékoztatótáblák egy részén QR kódok is találhatók, amikkel okostelefonnal angol, német és orosz nyelven is elérhetők az információk. Remélik, hogy a többi önkormányzat is átveszi az új táblás szerndszert.