Újra kikerült a kereszt a Parlamentre

Olyan otthont kell berendeznünk, amelyből kitessékeljük a barbár eszméket - erről beszélt Áder János államfő az idei augusztus 20-ai ünnepségen. Csakúgy, mint tavaly, az idén is olyan zászlók díszítették az Országházat, amelyen kereszt volt látható.

Katonai tiszteletadás mellett, Áder János államfő jelenlétében felvonták Magyarország nemzeti lobogóját az augusztus 20-ai állami ünnepen, kedd reggel Budapesten, a Parlament előtti Kossuth Lajos téren.

A lobogót a Himnusz hangjaira a Magyar Honvédség díszegysége vonta fel. Az eseményen közreműködött a központi katonazenekar és a nemzeti lovas díszegység.

A Parlament épületét a tavalyi augusztus 20-ai ünnepséghez hasonlóan az idén is olyan zászlók díszítették, amelyen keresztek voltak.

Orbán Viktor tavaly hosszabban is beszélt arról, hogy kereszténydemokráciát szeretne építeni. Az alaptörvénybe pedig bekerült, hogy "minden állami szerv kötelessége Magyarország önazonosságának és keresztény kultúrájának védelme". Orbán az idein Tusványoson elmondott beszédében a "keresztény szabadság" kialakítását jelölte meg célként.

Ezek után nem is meglepő, hogy az idei augusztus 20-án is az eddig is ott lobogó magyar és a székely zászló mellett a főhomlokzat két nagy ablakából olyan piros zászló lógattak, amelyen a kereszt szerepelt.

Áder: Joggal lehetünk büszkék

Az ünnepségen Áder János mellett, Benkő Tibor honvédelmi miniszter, Korom Ferenc, a Magyar Honvédség parancsnoka, a kormány képviselői, továbbá állami és katonai szervezetek, a diplomáciai testület képviselői, valamint több száz érdeklődő vett részt.

Áder János az ünnepi beszédében az MTI szerint azt mondta:

harminc év után ma joggal lehetünk büszkék mindarra, amit 1989-ben elvégeztünk.

Szerinte A magyarok sok álmából - demokrácia, többpártrendszer, szólásszabadság, az Európai Unióhoz való csatlakozás, NATO-tagság - valóság lett, "néhánynak a beteljesülése azonban még várat magára."

Harminc esztendővel ezelőtt a szabadság magját vetettük el. 1989-ben visszatért a remény, hogy a haza végre újra a magyarok otthona lesz. Otthon, ahol a világot a szívünknek kedves módon rendezzük be, ahol magunk alkotjuk törvényeinket, és ahonnan kitessékeljük az idegen, barbár eszméket - mondta az államfő. "Olyan otthon, ahol félelem nélkül lehet élni, szabadon tanulni, becsülettel dolgozni, tisztességgel, hittel gyermeket nevelni" - mondta Áder János.

Benkő: Erős honvédség kell

Benkő László honvédelmi miniszter azt mondta: "A béke és a biztonság megőrzésére Magyarországnak erős honvédségre van szüksége". ehhez jól felszerelt, korszerű, a 21. század kihívásait kezelni képes technikai eszközök és jól kiképzett katonák kellenek.

A miniszter az esküt tevő honvédtisztjelöltektől azt kérte, legyenek büszkék arra, hogy a honvéd nevet viselhetik, legyenek mindig méltók a szolgálatra, és mutassanak példát a haza iránti hűségből, szeretetből és bajtársiasságból.

A lobogó felvonása után a honvédtisztjelöltek tették le esküjüket. Ezt követi légi parádé. A központi programok között idén is lesz parlamenti nyílt nap, Magyar ízek utcája, emellett a Várkert Bazárban, valamint a Clark Ádám téren programokkal, koncertekkel várják az ünneplőket. Délután a szokásokhoz híven megrendezik a Szent Jobb-körmenetet. Az ünnepi programokat az esti tűzijáték zárja a fővárosban.

(Borítókép: A Magyar Honvédség díszegysége felvonja a nemzeti lobogót a Parlament előtti Kossuth téren tartott Szent István-napi ünnepségen 2019. augusztus 20-án. Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI)