236 jelölt már le is adta a szükséges ajánlást az önkormányzati választásra

Szombaton hivatalosan is kezdetét vette az önkormányzati választási kampány, ami többek közt azért is volt érdekes, mert ma reggeltől lehetett felvenni a helyi választási irodákban az ajánlóíveket is, melyeken az állampolgárok képviselőjelölteket ajánlhatnak.

A Nemzeti Választási Iroda adatai alapján a mai nap végével

a választási irodák összesen 318 859 ívet adtak ki,

visszavettek 4021 ívet,

ebből leellenőriztek 2146-ot,

és 6841 ajánlás rögzítésével összesen 236 jelölt ajánlóívét ellenőrizték le.

Ez azt jelenti, hogy 236 jelöltnek már szombaton meglett a kellő számú ajánlás. A Fővárosi Választási Iroda szombaton azt is elárulta, hogy összesen nyolc főpolgármester-jelölt vette fel az ajánlóíveket, hogy elkezdjék az aláírások gyűjtését az október 13-i önkormányzati választásokra, köztük három olyan névvel, amik a közvélemény számára eddig teljesen ismeretlenek voltak.