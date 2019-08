Tarlós: Régi, sértett SZDSZ-esek vannak ott a háttérben, és tevékenykednek

Tarlós István főpolgármester péntek este az Inforádió Aréna című műsorának vendégeként adott interjút, ahol sok mindenről volt szó, többek között Karácsony Gergelyről, az ellenzéki összefogásról, a kampányról.

Tarlós már az elején leszögezte, hogy ő már 30 éve politizál, és úgy látja, ez a kampány tulajdonképpen nem is kampány,

Szerinte kerestek egy gyenge embert, Karácsony Gergelyt, akiről az interjúban többször elismételte, hogy egy nagyon gyenge egyéniség, és miközben a városról kellene beszélni, az önkormányzati teljesítményekről, eredményekről, tervekről (...)

Majd meg is fejtette, honnan jön ez az egész:

Ennek a stílusnak és ennek az ötletnek a kiagyalói és a mögöttes szervezői tulajdonképpen nem is a jelöltek, illetve a jelölt, most konkrétan Karácsony, hanem nem bizonyíthatóan, egyáltalán nem látható erők, és most kapaszkodjon meg, én több telefont is kaptam az elmúlt héten, ugye most 25 éve, hogy én kiléptem az SZDSZ-ből, '94-'95-ben gyűlöltek engem ezért, hiszen elmondtam akkor, hogy miért lépek ki, akár hiszik, akár nem, régi, régi, sértett SZDSZ-esek vannak ott a háttérben és tevékenykednek.