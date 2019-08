Egy ritka, csontdaganatos betegségben szenvedő kislány megsegítésére adománygyűjtés indult, azonban a felajánlásokat kezelő alapítvány és a szülők közötti konfliktus miatt eddig csak az összegyűlt pénz töredékét fordították a gyermek életkörülményeinek javítására.

A 6 éves Zoé történetével először az RTL Klub foglalkozott. A kislány lábában rosszindulatú daganatot találtak az orvosok, a szülők ezután egy Facebook posztban kértek segítséget az ismerőseiktől, ugyanis steril körülményeket kellene biztosítani a kislánynak, ennek pedig komoly költségei vannak. A felhívás után sokan küldtek pénzt az Ömbölyön élő családnak, a kislány óvónőjének tanácsára pedig a nyírbélteki Gondoskodás Alapítvánnyal is megállapodtak arról, hogy ők is megpróbálnak pénzt gyűjteni Zoénak.

Miután több millió forint összegyűlt, az alapítvány képviselői és a szülők július közepén leültek, hogy átbeszéljék a pénz felhasználásának pontos feltételeit - mondta el az Indexnek Hramcsák Tihamérné, a Gondoskodás Alapítvány alapítója, aki hangsúlyozta, hogy a törvények alapján nincs lehetőség arra, hogy az összegyűlt pénzt egyszerűen átadják a szülőknek, az alapítvány csak a számlákkal igazolt kiadásokat fedezheti.

Zoé édesapjától, Papp Norberttől megtudtuk, hogy az orvosi szakvélemények alapján a kislány nem utazhat tömegközlekedéssel, hiszen ott könnyen elkaphat olyan fertőzéseket, amelyek végzetesek lehetnek neki. Az orvosok azt javasolták, hogy klímás autóval hordják a kezelésekre, ezért a család vett is egy ilyen autót, az adásvételi szerződést pedig bemutatták az alapítványnak - mondta Papp Norbert. A szervezet szerint azonban ez nem elegendő, szükség van a forgalmi engedélyre is, ráadásul - állításuk szerint - az adásvételi szerződésen nagyon el voltak mosódva a nevek és az aláírások, ezért azt kérték a családtól, hogy nyújtsák be újra, jobb minőségben a dokumentumot.

A családfő azonban olyannyira kiakadt a folyamat körülményességén, hogy azt mondta az alapítvány kuratóriumi elnökének: ha nem kapják meg mihamarabb a pénzt, akkor nagy médiavisszhangot csinál az ügynek.

A kuratórium közel nyolcvanéves, szívbeteg elnöke ezután lemondott tisztségéről - mondta Hramcsák Tihamérné. Az alapító elmondása szerint ezzel az a helyzet állt elő, hogy az alapítvány még érvényes és hiteles dokumentumok bemutatása esetén sem tud pénzt utalni mindaddig, amíg a bíróság hivatalosan be nem jegyzi az új elnököt, hiszen csak neki van aláírási joga a kifizetésekhez.

A család otthonának átalakítási költségeit is felmérték már, erre körülbelül 3-5 millió forintot kellene költeni, azonban erre is csak akkor adhat pénzt az alapítvány, ha a bíróság hivatalosan is bejegyzi a kuratórium új elnökét.