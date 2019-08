Többször is hívták a rendőröket a budai családirtóhoz

Kilenc hónap alatt legalább háromszor hívták a rendőröket ahhoz a budai családhoz, ahol a családfő megölte élettársát, négyéves kisfiát majd magával is végzett. A 35 éves férfi édesanyja és kollégái is jelezhettek a hatóságoknak. A rendőrség erről már nem árul el részleteket, de hangsúlyozza, hogy minden bejelentést komolyan vesznek.

Több vonalon is befuthatott a rendőrséghez, hogy valami nagyon rossz dolog történhetett egy budai családdal, de az információk múlt héten valahogy sehogy sem értek célba. A rendőrök pénteken nem sokkal dél előtt mentek ki a Zöldlomb utcai társasházhoz, ahol három holttestet találtak az egyik második emeleti lakásban. A helyszínelés után pár órával már tudni lehetett, hogy a 35 éves családfő megölte 31 éves élettársát, 4 éves közös kisfiúkat, de kivégezte a Killer nevű harci kutyájukat is.

A rendőrség azt már pénteken elismerte az Indexnek, hogy a családnál augusztus 20-án is jártak járőrök, mert a férfi elvette a nő kulcsait. A rendőrök meghallgatták a párt, akik elmondták, hogy rendezték a vitájukat, ezért aztán intézkedés nélkül mentek el a helyszínről. Egy nappal később pedig azt is megerősítették, hogy augusztus 22-én – tehát egy nappal azelőtt, hogy a családot holtan találták volna meg a lakásban – egy szomszéd hívta a rendőröket, aki azt mondta, hogy furcsa hangokat hallott a szomszédból és egész nap nem látta a mellette lévő lakásban bérlőként élő családot.

A rendőrség viszont a bejelentés ellenére ki sem ment a helyszínre.

Az Indexnek az egyik lakó most arról beszélt, hogy ugyanez a szomszéd ezért aztán telefonon felhívta a családfő édesanyját is, hogy ő tud-e valamit a fiáról.

Mivel ő sem érte el Leventét, ezért a rendőrségen tett bejelentést, hogy eltűnt a fia. De a hatóságoknak a családfő kollégái is jelezték, hogy a férfi napok óta nem ment be a munkahelyére.

Ezzel párhuzamosan pénteken szóltak a lakás tulajdonosának is, aki ki is ment a házhoz, de miután nem tudott bejutni a lakásába, a rendőröket hívta. „Először egyébként még ekkor sem akartak kijönni, mondván jusson be valahogy és csak akkor hívjon segítséget, ha tényleg valami baj van. A tulajdonos ezt végül nem vállalta és ragaszkodott ahhoz, hogy kijöjjenek. Pénteken végül a rendőrökkel sem ment be a lakásba, és azóta sem járt bent. Nehezen dolgozza fel a történteket” – állítja az Indexnek nyilatkozó lakó.

Az augusztus 22-i mulasztás miatt Budapest rendőrfőkapitánya vizsgálatot indított, ami megállapította, hogy az ügyeletes mulasztott, ezért fegyelmi eljárás indult ellene. Sokan rögtön a romániai esettel vontak párhuzamot, amire hétfőn közleményben reagált az Országos Rendőr-főkapitányság. Szerintük „nem igaz, hogy a rendőrség addig nem intézkedik, amíg vér nem folyik. Aki pedig úgy érzi, hogy bejelentésével kapcsolatban a rendőrök nem megfelelően jártak el, jelezze az illetékes rendőrkapitányságon”!

Ezután megkérdeztük a BRFK sajtóosztályát, hogy érkezett-e a családfő édesanyjától és kollégáitól bármilyen bejelentés a rendőrséghez a holttestek megtalálása előtt, és érdeklődtünk arról is, hogy tanácsoltak-e olyat a lakás tulajdonosának, hogy először próbáljon meg egyedül bejutni az ingatlanba? A rendőrség a kérdéseink után, de még cikkünk megjelenése előtt közleményt adott ki, miszerint nem rajtuk múlt a család élete. Azt írták, A nyomozás jelenlegi adatai szerint a család a megtalálásuk előtt legalább 48 órával halott volt.

A 112-n pont az információ vész el

Arra, hogy miért nem futottak össze az információk, ma jóformán csak a rendőrség tudja a választ. Ők viszont a nyomozás érdekeire hivatkozva nem mondanak semmit. Tény viszont, hogy augusztus 20-án és két nappal később, 22-én is ugyanabból a Zöldlomb utcai házból hívtak segítséget, ugyanahhoz a családhoz.

A segélyhívás a 112-es központi segélyívószámra futott be. Ezeket a hívásokat 2014 óta egy miskolci és egy szombathelyi központ fogadja és kezeli. Csakhogy „a 112-n pont a legfontosabb információk vesznek el”, mondja Kertész Gusztáv ügyvéd, aki tíz évig vezette a BRFK egyik bevetési alosztályát. „Amíg régen egy budapesti hívást Budapesten, a Teve utca Irányítási Központban fogadtak, ahonnan az illetékes rendőrkapitányságra kapcsolták át a segélykérőt, addig ma az ország egyik távoli pontjából próbálnak tüzet oltani.

Közel sem biztos, hogy csütörtökön ugyanaz kezeli a segélyhívást, aki kedden is kezelte. Ami azért baj, mert a rendszer semmilyen előzményt nem rögzít

– magyarázza Kertész Gusztáv.

Ezzel szemben a régi rendszer elvitathatatlan előnye volt, hogy a kerületi kapitányságok látókörében már ott voltak a problémásabb, balhésabb családok. „A kerületi járőr tudta, ha megint ugyanarra a címre jött egy küldés, nagyjából mire számítson”, mondja Kertész.

A furcsa család, amelyik próbált beilleszkedni

A háromtagú családnak tavaly december óta a radaron kellett volna lennie. Kicsivel több mint fél éve költöztek a házba, amikor karácsony környékén kigyulladt a lakásuk. Mivel először nem lehetett tudni, hogy csak a függöny kapott lángra, vagy nagyobb a baj, ezért a lakók kihívták a tűzoltókat.

„Nagy erőkkel érkeztek ki, de az apa a tűzoltókat és a mentőket sem akarta beengedni. Azt mondta, már eloltotta a tüzet, a mentők viszont meg akarták őket vizsgálni, hogy nem kaptak-e füstmérgezést, nem esett-e egyéb bajuk.

Végül csak akkor nyitott ajtót, amikor a rendőrök is kiérkeztek, és felszólították arra, hogy engedje be a tűzoltókat és a mentőket

– mondta korábban az Indexnek egy másik lakó a házból.

A gyilkosság után a rendőrök másnap hajnalig helyszíneltek, majd a lakást lezárták, a kulcsokat pedig elvitték: oda péntek óta senki nem léphet be, még a lakás tulajdonosa sem. Így a család holmijai és a mészárlás nyomai azóta is érintetlenek. „Arra nincs szabály, hogy hány napra vagy akár hétre zárnak le egy adott helyszínt. Az úgynevezett életellenes bűncselekményeknél a nyomozás vezetője akár hónapokra is lezárathatja az adott ingatlant, hiszen bármikor elrendelhet egy pótszemlét”, mondja Kertész. Ennél az esetnél ez szerinte viszont indokolatlan, hiszen kiderült, hogy ki az elkövető, aki ráadásul öngyilkos lett. A hatóságok ilyen brutális gyilkosságok után pedig közegészségügyi szempontokat is figyelembe vesznek.

Az Index úgy tudja, hogy a rendőrség a következő napokban visszaadja a kulcsokat a lakás tulajdonosának. Az ő feladata lesz a nyomokat úgy eltakaríttatni, hogy a következő bérlőt semmi se emlékeztesse a családirtásra.