Sokkgránátokat vásárolt a NAV

Sokkgránátokat, vagyis villanógránátokat és füstjelző gyertyákat, valamint utántöltőket vásárolt nemrégiben a NAV, írja a Magyar Nemzet. Az adóhatóság speciális bevetési egysége fogja majd használni ezeket felfegyverkezett adócsalók és csempészbandák ellen. A165 eszközből álló tételért 1,7 millió forintot fizettek.

A NAV a lapnak elmondta, feladatuk ellátásakor előfordul, hogy szervezett bűnözői körökkel is fel kell venniük a harcot. A sokkgránátok a különösen veszélyes bűnözők elfogásánál jelenthetnek hatékony megoldást.

Az adóhatóságnál lőfegyvert és hasonló eszközöket a pénzügyőrök és a pénzügyi nyomozók használhatnak. Erre néha szükség is van, mert vannak olyan cigicsempész-bandák, amelyek, ha kell, fegyverrel is megvédenék az illegális üzletüket, de a NAV-osok találtak már lőfegyvert adócsalással foglalkozó bűnözőknél is. A NAV rendszeresen vásárol fegyvereket és lőszereket, tavaly év végén 45 millió forintért vásároltak 248 Heckler&Koch maroklőfegyvert és 200 paprikasprayt is.