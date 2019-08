Hétfőtől kisebb lesz a dugó Szigetszentmiklósnál

Vasárnap megnyitják a 6-os főúti csomópont lehajtó ágát az M0-s autóúton az M1-es felé vezető irányban - közölte a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. csütörtökön az MTI-vel. A csomópont környezetében elkészült a végleges betonburkolat, a kivitelező elvégezte a csatlakozó vízműépítési, pályavilágítási beavatkozásokat, a végleges forgalomtechnikai elemek is a helyükre kerültek, felfestették az útburkolati jeleket is. Hétfőtől az autósok már a szigetszentmiklósi csomópont M1 autópálya felé vezető oldalán az M0-s autóútra felhajtó ágat is használhatják - olvasható a közleményben.