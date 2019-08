Hajléktalan áldozat kapott kártérítést, miután pert nyert az ügyészség

Csalás miatt vált hajléktanná egy nő, most közel egymillió forint kártérítést kapott - derül ki a Pest Megyei Főügyészség közleményéből.

A nő szerette volna eladni váci házát, meg is állapodott egy férfival, azonban az adásvételi szerződésbe nem a kialkudott ár, hanem annak a fele került, pedig a ház még így is a szerződésbe írt összegnek több mint tízszeresét érte. A szerződés alapján az ingatlan tulajdonjogát a férfi társának, egy nőnek a nevére jegyezték be. A nő végül csak a szerződésben szereplő összeget kapta meg.

A nő csalás miatt feljelentést tett. Az elkövetők bűnösségét csalás bűntettében a büntetőügyben eljárt bíróság jogerős ítéletében 2011-ben megállapította. A sértett viszont nem kapott kártérítést.

A Pest Megyei Főügyészség ezért polgári peres eljárást indított, amelyben kártérítést és az eltelt idő óta felhalmozódott kamatok megfizetését kérte. A Váci Járásbíróság jogerős ítéletében kötelezte az ingatlan megszerzőjét az ügyész által kért kártérítés és kamatai megfizetésére, aminek eredményeként a hajléktalanná vált nő közel egymillió forintot kapott.