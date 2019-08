Még három napig afrikai levegő fűti az országot, aztán beköszönt az ősz

Még/már csak három nap a nyár, aztán hétfő délután nyugatra már megérkezik a hidegfront erős, helyenként viharos széllel, ami keletre csak keddre nyomul be - tudtuk meg az Országos Meteorológiai Szolgálat legújabb előrejelzés-videójából:

A hidegfront kicsit lelassul majd térségünkben, de kedden eléri a keleti országrészt is.

Előtte még forró, afrikai eredetű léghullámok alakítják időjárásunkat, kevés felhő lesz az égen, néhány fátyol- vagy gomolyfelhőre számíthatunk csak.

Péntek éjjel már nagyrészt derült időre készülhetünk, a napközbeni viharok fokozatosan elcsendesednek. 14-21 fok közti hőmérséklet lesz, a vízpartokon és a belvárosban lesz a legmelegebb.

Szombaton nap közben a napsütésé a főszerep, kisebb felhősödés főleg a Dunántúlon vagy az Északi középhegységben várható, de általában 30-35 fok közötti hőmérséklet lesz.

A legmelegebb az ország délkeleti felében lesz.

A vasárnap még lényegi változást nem hoz, sőt, még a csapadék esélye is csökken, nyugodtan strandolhatunk tovább.

Hétfő délig még mindig nem lesz változás, addig a Dunántúlon is 30 fokig melegszik a levegő, aztán a délutáni/esti órákban megérkezik a hidegfront, ezt záporokról, zivatarokról, megerősödő szélről fogjuk észrevenni. Ebből a keleten élők még szinte semmit nem vesznek észre.

Kedden a Dunántúlon már nagy területen 20 fok alatt maradhat a csúcshőmérséklet, tartós eső is lehet, erős, viharos északnyugati széllel. Délkeleten még 30 fok is lehet, de fokozatosan ott is mérséklődik majd a meleg, ott főként záporok, zivatarok fordulhatnak elő.

Nagyon nagy lesz a különbség a nyugati és a keleti országrész között.