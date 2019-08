Tarlós álma, ami 13 év alatt se teljesült

Két dolgot nagyon rossznak tartok, az egyik, hogy nem egységes a parkolási rendszer Budapesten. Az egységesítés nem azt jelentené, hogy mindenhol ugyanannyi parkolási díjat kellene fizetni, hanem, hogy egységes logikája legyen a parkolásnak. A másik komoly hibának tartom, hogy egyáltalán nem lehet parkolási díjban gondolkodni, ahol a szolgáltatás színvonalán nem javítanak. A fővárosnak talán vagy két őrzött P+R parkolója van, tehát parkolókat kell építeni, övezeteket kell előállítani.

– mondta 2006-ban Tarlós az önkormányzati választások előtt, amit végül csak négy évvel később, 2010-ben sikerült megnyernie. Nem sokáig dédelgethette terveit, Rogán Antal és az akkor még országgyűlési képviselő fideszes kerületi polgármesterek 2011-ben kicsavarták a kezéből a parkolást, majd az idegenforgalmiadó-bevételt.

Tarlós azonban nem adta fel: 2012-ben a kormánynak tett több mint 20, a BKV pénzügyi helyzetét rendező javaslatai között felvetette egy egységes parkolási rendszer kiépítését. Akkor jött be az új gondolat: a parkolásból befolyó bevételt a tömegközlekedésre kellene fordítani.

Orbán Viktor és a kormány azonban nem tett a kedvére. A kérdés idén merült fel újra, amikor Tarlós egy interjúban azt nyilatkozta:

Ez az egy olyan kérésem volt mindenesetre, amelyet a miniszterelnök nem tudott teljesíteni.

Idén áprilisban leporolta a témát: egy interjúban közölte, hogy a parkolási rendszert egységesítené, mert azt a díjat, amit 23-féleképpen be lehet szedni, egyféleképpen is be lehet szedni: az ő rendszerében a főváros szedné be a díjakat, és a pénzből részesülnének a kerületek, de nagyobb része a közösségi közlekedés büdzséjébe kerülne.

Az elképzelés a választások közeledtével kedvezményekkel puhult, legutóbb már ezt nyilatkozta: