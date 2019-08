Karácsony: Ha jól számolom, 42 nap van még a Fidesz budapesti uralmából

"Sziasztok! Nem azért, de húsz éve nem volt gitár a kezembe" - kezdte kampány nyitó beszédét Karácsony Gergely, aki gitárral a kezében jelent meg a színpadon, a kampánydalát játszotta néhány akkord erejéig.

"Csóró vidéki egyetemistaként", húsz éve szeretett bele a városba. "Itt kaptam esélyt arra, hogy a vidéki srácban lehessen valaki a nagyvárosban" - mondta, majd arról beszélt: olyan várost szeretne, ahol az emberek békében éljenek egymással.

Garas Dezső egyik mondatát idézi, miszerint olyan várost szeretne, ahol fűre lépni szabad. Ebben szerinte benne van a két legfontosabb dolog: Budapest legyen zöld és legyen szabad.

Karácsony szerint veszélyben van Budapesten a szabadság, ezért meg kell védeni. "Mint egy betiltott igazságot őrizzük magunkat" - utalt a szabadságra, mert szerinte annak idején szabad volt Budapest, de már nem az.

"Mondjuk büszkén és mondjuk elszántan: én is egy budapesti vagyok" - utalt Kennedy emlékezetes "Ich bin ein Berliner" mondatára, majd sorolta, hogy a budapestiek mit szeretnek és mit nem szeretnek. Például azt nem szeretik, ha mások mondják meg, melyik írót kell szeretni és melyiket nem. És nem fogadják el, hogy a budapesti beruházások silányak.

Karácsony szerint azok akarják legyengíteni Budapestet, akik mindig is utálták és akik szerint Budapest egy bűnös város. "A szabadság kultúráját nem lehet erőből lerombolni" - mondta.

Ha jól számolom, 42 nap van még a Fidesz budapesti uralmából

- fejtegette, és közölte: arra hív mindenkit, hogy "vegyük vissza Budapestet a kiváltságosok kezéből és adjuk vissza azoknak, akik a valódi tulajdonosai".

Karácsony szerint a változás most nem csak remény, de reális esély is. A politikai feltételek szerinte adottak, mert a pártok, ha kicsit lassan is, de végül megértették, hogy nem rivalizálással, hanem együttműködéssel lehet változást elérni.

Karácsony felsorolta a budapesti problémákat, az egészségügy állapotát, de még a klímaváltozást is, amit szerinte a budapesti vezetés nem lát, mert a "légkondicionált terepjárókból" ezt nem látják. Ezért is kell szerinte Budapestnek zöld városnak lennie.

"Az a helyzet kedves Lajos, hogy nem a bozót ég, hanem az erdő" - üzent Kósa Lajosnak, hozzátéve: tudja, hogy mindenkinek a foci jut az eszébe, de a bolygónk az nem egy focilabda. Azt mondta, hogy 25 év van közte és Tarlós István között. Huszonöt év múlva arról szeretne majd beszélnie az unokáival, hogy Budapest zöld és szabad, és ezt ők (mármint Karácsonyék) megcsinálták.

Felemlegette, hogy amikor Tarlóst szembesítették azzal, hogy 40 fok van a metrókocsiban, ő úgy válaszolt: "Büfékocsi nem kéne?" Karácsony erre most úgy reagált: büfékocsit nem, de egy tisztességes főpolgármestert szeretnének.

Karácsony arról is beszélt, hogy Tarlós odaadta a kormánynak a Városligetet, a kórházakat, az iskolákat, felére vitte a város költségvetését.

Arra szövetkezünk, hogy visszaszerezzük a várost - hangsúlyozta Karácsony, de szerinte először az önbecsülésünket kell visszaszerezni, utána a többit is vissza tudják szerezni. Szerinte erről szól a Tiborcz-adó. Bírálta, hogy a kormány mindenhova stadiont szeretne építtetni. Karácsony szerint "van itt pénz", csak nem a kormányközi oligarchákra kellene költeni.

Az én városomban nem épül addig stadion, amíg nincs minden kerületben CT-berendezés

- mondta, majd a hallgatóság skandálni kezdte, hogy "Stadionstop".

Karácsony Isztambult hozta fel példának. Szerinte Törökország keményebb rezsim, mégis sikerült Isztambulban leváltani az illiberális rezsimet. (A kampány nyitón lejátszottak egy videót, amiben az isztambuli polgármester üzent a budapestieknek, mellette állt Karácsony.)

A beszéde végén bemutatta a budapesti jelölteket, akikre - mint fogalmazott - nagyon büszke. A jelöltek folyamatosan jöttek fel a színpadra. Beszéde végén az összes jelölttel kezet fogott, aztán megköszönte az embereknek, hogy eljöttek és csináltak egy szelfit.

(Borítókép: Huszti István / Index)