Egész sok helyen áll a bál a Fideszben az önkormányzati választás előtt

Összekapó jelöltek, szervezeti rivalizálás, fúrás és a pártból kilépők, kizártak függetlenként való indulása. Sőt: verekedés és belső feszültségek viszonylag hosszú sora. Mintha az önkormányzatokban nem volna mindenhol olyan acélos a Fidesz-egység, ahogyan azt országosan, főképpen a parlamenti szavazások során megszokhattuk.

Persze kétségtelen, hogy a kormányoldal ezúttal is csatasorba állt az önkormányzati választásra is, rengeteg jelöltet állítottak, mostanra pedig még a legvitásabb helyeken is ezerrel gyűjtik az aláírásokat a Fidesz aktivistái. Néhány napja Kósa Lajos kampányfőnököt megkérdeztük arról, hogy miután néhány hete sajtótájékoztatóján kérdésünkre kifejezetten helyi ügynek, a helyiek döntésnek nevezte a megfelelő polgármesterjelölt kiválasztását, milyen esetben, esetekben látta a jelöltkeresés során a Fidesz-vezetés mégis indokoltnak eltérni a helyi alapszervezeti döntésektől.

A Fidesz önkormányzati választásért felelős kampányfőnöke azt válaszolta:

Az önkormányzati jelöltállítás kapcsán mint egy 6000 személyi döntést hoztak meg a helyi szervezetek. A mintegy 6000 lokális döntésből a Fidesz országos választmányának elnöksége kevesebb mint 10 esetben bírálta felül a helyi szervezet döntését. Az indokok között a szövetségeseinkkel kapcsolatos vita, vis maior esetek, illetve érdekmúlás voltak a jellemző indokok.

A vitás helyszínek aránya kétség kívül egy katonás rendben koordinált Fideszről árulkodik, ám érdemes lehet felidézni, hogy a megszokottnál talán több és komolyabb belviszály látott napvilágot a Fidesz háza tájáról idén, éppen mintha az ellenzéki oldal rivalizálásának lennénk szemtanúi. A lista korán sem teljes, ám íme néhány tipikus eset:

Szombathely: Koczka Tibor, Szombathely jelenlegi fideszes alpolgármestere is bejelentette, hogy független polgármesterjelöltként elindul az októberi önkormányzati választáson, miközben a Fidesz hivatalosan Balázsy Péter megyei jegyzőt indítja. Koczka ezzel a harmadik polgármesterjelölt a városban, hiszen az Éljen Szombathely nevű ellenzéki választási szövetség ugyanis Nemény Andrást indítja. Ám nem az újabb kormánypárti jelölt, hanem inkább a szombathelyi Fideszben hónapok óta dúló háborúskodás miatt érdekes Koczka kilépése és indulása. Hiszen néhány héttel ezelőtt az alpolgármester kemény szavakkal ment neki Hende Csaba fideszes képviselőnek, mert megalázónak tartja, hogy annak ellenére, hogy öt éve a Fidesz listavezetője volt a városban, ma már nem is állnak vele szóba a fideszes vezetők. Emlékezetes az is, hogy Hende esetleges bomlasztásáról sem most először érkeztek hírek: a helyi ellenzék év elején összefogott (szocialistáktól az LMP-n át a Jobbikig), és mivel a közgyűlésben melléjük állt az addig a Fideszt támogató alpolgármester, meglett a közgyűlési többség is.

Balatonfüred : És ha már Kósa maga a szövetségesi vitákat említette válaszában, érdemes felidézni a 24.hu értesülését, miszerint a Fidesz és a KDNP között gyakorlatilag megszűnt a koalíció Balatonfüreden. A két párt között az elmúlt hetekben egyre feszültebbé vált a viszony, mert Bóka István, a város fideszes polgármestere és Kontrát Károly belügyi államtitkár, a Fidesz választókerületi elnöke nem fogadta el kereszténydemokraták önkormányzati képviselőjelöltjeit. Csakhogy aztán hétfőre ki is békültek a szövetségesek, a megoldást pedig az jelentette, hogy kereszténydemokraták is indulhatnak: Bóka ugyanis közzétette, hogy a KDNP-t képviselve a nyolc egyéni képviselőjelölt között lesz

Illés Hajnalka és Böröcz István is, akik korábban lázadoztak.

