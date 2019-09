Mintha ő a magyar nemzet szívcsakrájában fogant volna, csodaszarvas és turulmadár kumisz áztatta nászában

Megírtuk, hogy Song Simon, a Fidesz egyik kispesti önkormányzati képviselőjelöltje szerint nem szabad Európába engedni az idegen kultúrákból származókat. A kijelentés azért érdekes, mert a politikus magyar anya és japán apa gyermeke. Cikkünk megjelenése után a Demokratikus Koalíció szintén magyar anyától és japán apától származó, VI. kerületi önkormányzati képviselőjelöltje, Miyazaki Jun egy közleményben reagált Song kijelentéseire, szerinte a Fidesz képviselőjelöltje feláldozza identitását a pártpolitika oltárán, úgy fogalmazott:

- írta a DK jelöltje, majd hangsúlyozta:

Song Simon ne lepődjön majd meg, ha őt is eléri a bevándorló-ellenes gyűlölet, amit ő maga is oly' serényen táplál az önkormányzati kampányban. A DK szerint nincs szükség olyan emberekre, akik magyarság-bizonyítványt akarnak osztogatni, önhatalmúlag eldöntve, hogy ki és mennyire magyar. Röhejes, hogy a fideszes Song ilyen szerepre vágyik, mintha ő maga a magyar nemzet szívcsakrájában fogant volna csodaszarvas és turulmadár kumisz áztatta nászában. Inkább legyen büszke arra, hogy japán származású magyar és tegyen meg mindent azért, hogy Magyarország is büszke legyen rá.