Péterfalvi nekiment Karácsonyéknak, lomtalanítós álhír terjedt Budán

Lomtalanítós álhírrel szívatták a budaiakat, a polgármester feljelentést tett

Álhír terjesztéséért feljelentést tett Láng Zsolt, Budapest II. kerületének polgármestere, miután ismeretlenek a helyhatóság nevében kiadott hamis szórólapokon félretájékoztatták a lakosságot a kerületi lomtalanításról - közölte a városrész önkormányzata. Az önkormányzat szerint a kerületben ismeretlenek több helyen dobtak be az önkormányzat nevében a postaládákba szórólapokat, amelyeken azt állították, hogy szeptember közepén ki lehet tenni a lomokat. Ezzel szemben az önkormányzat éppen a múlt héten tájékoztatta a lakosságot, hogy a lomtalanítás időpontja idén decemberre csúszik.

Csak akkor lehet nemzetiségi választást tartani, ha van elég jelölt

Hiába tűzött ki a Nemzeti Választási Bizottság 2715 települési és 64 területi nemzetiségi választást, ha nem lesz elegendő számú jelölt, a voksolást nem mindenhol tartják meg október 13-án - írta az MTI. A nemzetiségi választásokat a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásával egy napra, október 13-ára tűzte ki az NVB július 30-án. Az NVB 1745 településen tűzte ki a 2715 választást, több olyan is van ugyanis, ahol több nemzetiség is választhat képviselőket.

Ezzel kampányol a XX. kerületi ellenzéki polgármesterjelölt

A közrend, a közbiztonság, az oktatás, az egészségügy és a környezetvédelem áll a XX. kerületi közös ellenzéki polgármesterjelölt, Balog Róbert programjának fókuszában. A Momentum, a DK, az MSZP, a Párbeszéd és az LMP által támogatott jelölt szerdán a pesterzsébeti városháza előtt ismertette programjának alapjait, és mutatta be a helyi egyéni választókerületi képviselőjelöltjeiket Hiller Istvánnal, a kerület MSZP-s országgyűlési képviselőjével közösen.

Elnézést kért Kész Zoltánéktól a Soproni Egyetem, amiért nem tarthatják meg a rendezvényüket ott

Az egyetem szerint nem politikai okokból nem tarthatják meg Kész Zoltánék a rendezvényüket, hanem azért, mert politikai kampányidőszak van.

Fideszes riválist kapott Farkas Flórián szervezete

Váratlan helyről kapott komoly kihívót a Lungo Drom. A meglepően erős vetélytárs egy tiszaburai székhellyel működő szervezet, a Fiatal Romák Országos Szövetsége (Firosz), amely a kormánypárttal szimpatizál - írja a Népszava .

Kitálalt az egykori fideszes alpolgármester

Hosszabb interjút adott az Úgytudjuk.hu-nak Koczka Tibor, Szombathely egykori fideszes alpolgármestere. Koczka 2014-ben még a Fidesz listavezetője volt, öt éve alpolgármester, most viszont már szóba se állnak vele a fideszes vezetők. A lapnak Koczka azt mondta, hogy "az első igazán nagy felháborodása" tavasszal volt, amikor "a frakció társaimnak - meg nekem is, csak én nem hajtottam végre - kiadták, hogy bevándorláspártinak, szivárványkoalícósnak, meg árulnak kell megszólítani a képviselő társaikat". Koczka szerint ő nem hajtotta végre ezt az utasítást.

Szombathelyről még egy szerdai hír: nem csak Koczka, de egy másik exfideszes "Hende-ember", Marton Zsolt is a Fidesz ellen indul.

Nézőpont Intézet: Masszívan vezet a Fidesz-KDNP

Őrzi masszív többségét a Fidesz-KDNP a pártok népszerűségi versenyében, a polgári oldal a leadott szavazatok 53 százalékát szerezné meg egy aktuális választáson - írta a Nézőpont Intézet felmérésére hivatkozva a Magyar Nemzet. Eszerint az ellenzéki pártokkal szimpatizálók köre stagnált vagy csökkent az elmúlt hónapban.

Péterfalvi a Magyar Hírlapban ment neki Karácsonyéknak

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elnöke szerint a józan ésszel és az ajánlások gyűjtését szabályozó törvények szellemével is ellentétes az, hogy a hírek szerint aránytalanul nagy mennyiségben vett fel ajánlóíveket Karácsony Gergely főpolgármester-jelölt stábja - írja a szerdai Magyar Hírlap. Péterfalvi ugyanakkor elismeri, hogy Karácsonyék eljárása nem jogszabály-ellenes.

Karácsony kiborult Tarlós egyik kijelentése miatt

Karácsony Gergely sértőnek találja Tarlós István kijelentését, amely szerint ő azért ne lenne alkalmas jelölt, mert nem Budapesten született. A politikus az ATV Egyenes Beszéd c. műsorában még kedd este azt mondta: a főpolgármester ezzel sokakat eltalált. A legújabb plakátkampánnyal kapcsolatban úgy véli, hogy Tarlós István a kormány bábja, de azt is megemlítette, hogy tulajdonképpen az a politikai is tekinthető populistának, amellyel ő igyekszik szövetséget kötni a budapesti emberekkel.

Végrehajtást indított a Jobbik Habony Árpád ellen

Elrendelte a bíróság a végrehajtási eljárás megindítását Habony Árpád ellen, mivel nem volt hajlandó kifizetni a Jobbiknak a jogerősen megítélt perköltséget - ezt az ellenzéki párt adta hírül. Habony még 2017-ben perelte be a Jobbikot, mert a "Ti dolgoztok, Ők Lopnak" feliratú plakátjaik egyik változatán őt is szerepeltették. Habony akkor azt sérelmezte, hogy ő nem közszereplő, de azóta a Kúria is megállapította, hogy valójában közszereplőnek számít.

