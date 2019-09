A Mazsihisz szomorú az antiszemita politikus szoboravatása miatt

Tegnap avatták fel Kornis Gyula szobrát Vácon, amiről az Index is beszámolt. A piarista szerzetes a Horthy-korszak egyik vezető oktatáspolitikusa volt, részt vett a zsidóellenes oktatási törvények előkészítésében és végrehajtásában a 20-as években, és nyíltan hangoztatta antiszemita nézeteit. A kor sok más antiszemita politikusához hasonlóan később Kornis is fellépett a zsidóellenes erőszak és a nácizmus ellen. Szobra avatásán részt vett Rétvári Bence államtitkár is.

A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (Mazsihisz) ma közleményben tiltakozott "az arra méltatlan politikusok rehabilitálása miatt". Mint írják, "az ötletgazda, a döntéshozó és a kivitelező érzéketlen volt mindazon magyarokra – köztük a még velünk lévő négyezer holokauszt túlélőre és családtagjaira – akik bántónak találják ezt a gesztust".

Sajnáljuk, hogy ismét igy történt. Szomorúak vagyunk

– záródik a zsidó szervezet közleménye.

(Borítókép: Szilvásy László tartományfőnök Fürdõs Attila polgármester Juha Richárd a szobor alkotója Rétvári Bence az Emberi Erőforrások Minisztériuma parlamenti államtitkára Schmidt Mária a Terror Háza Múzeum főigazgatója és Kalász Ákos iskolaigazgató (b-j) leleplezi Kornis Gyula katolikus pap piarista szerzetes filozófus egyetemi tanár kultúrpolitikus szobrát a Piarista Gimnázium és Kollégium épülete előtt 2019. szeptember 2-án. - fotó: Kovács Attila / MTI)