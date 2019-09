Csillárokat vesz az Országgyűlés

Tízmillióért vesz négy csillárt az Országgyűlés. Ez a Parlament honlapjára is feltett szerződésből derül ki. Az augusztus 12-i keltezésű dokumentum 4 darab 12 égős csillár beszerzésére vonatkozik, melyért az Országgyűlés Hivatala összesen 9,5 millió forintot fizet ki. A tárgyakat egyébként a Decolux Kft.-től szerzik be, a cégnek október 31-ig kell leszállítania azokat. A Decolux egyebek mellett a Pénzügyminisztérium várbeli épületének felújításánál is szerepet kapott. (Mfor.hu)

A BKK átalakítja a Bubit. Új működési modellt dolgoznak ki a közbringarendszerhez, amellyel komoly problémák vannak. Az indulás óta élő üzemeltetési szerződés novemberben lejár, csak egy évre hosszabbítják meg a T-Systemsszel és a Csepellel. (Hvg.hu)

Eddig 11,2 milliárdot költöttünk az üldözött keresztények megsegítésére. Azbej Tristan, az üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps Program megvalósításáért felelős államtitkár szerint ma a világ vallási üldözötteinek nyolcvan százaléka keresztény. „A magyar kormány álláspontja világos: a segítséget kell odavinni, ahol a baj van, nem a bajt idehozni.” (Magyar Hírlap)

Több mint 16 százalékkal bővült a flottafinanszírozási piac az első fél évben, így a tavalyi visszaesés után az idén újra növekedés következhet. A Magyar Lízingszövetség adatai szerint az első fél évben megközelítette a 46,6 milliárd forintot a flottafinanszírozási szerződések összege a magyarországi lízingpiacon. Eszerint idén újra növekedés jöhet a piacon a 2018-as bő 7,5 százalékos visszaesés után. Szerencsésebb esetben akár új rekord is születhet idén a flottafinanszírozásban. (MTI / Világgazdaság)