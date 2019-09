A kormány megint meghosszabbította a tömeges bevándorlás miatti válsághelyzetet

írja az MTI a Magyar Közlönyben "hamarosan olvasható" kormányrendeletre hivatkozva.

A rendelet indoklása szerint azért van szükség a 2015 ősze óta minden fél évben megújított válsághelyzetre, mert

az illegális határátlépési kísérletek továbbra is folyamatosak, csak az idén már 7 ezren próbálkoztak. A balkáni útvonal nagyon aktív, Szerbiában már kritikus a helyzet a migránsok miatt, Bosznia-Hercegovinában is több ezren, Görögországban nagyjából 30 ezren vannak, és újabb tömegek érkeznek, akik a balkáni útvonalon akarnak Európa belsejébe jutni. (...) A rendőrség az ország területén is folyamatosan rendszeresen azonosít illegális migránsokat, akiket visszaszállít a határkerítéshez.