Több százan vették részt pénteken a a Fiumei úti sírkertben az énekes fiának gyászszertartásán.

L.L. Junior zenész arra kért mindenkit, fehér ruhában érkezzen. A gyászszertartás délben kezdődött, és több egyházi személy - Száva László, Pajor Tamás, illetve a gyülekezet vezetője, Németh Sándor is - is beszédet mondott. A búcsúztatón Mága Zoltán és Kökény Attila is zenélt, a gyászoló tömegben több híresség is feltűnt, például Zámbó Árpy és testvére, Fásy Ádám és Gáspár Győző. A ravataltól a sírhelyig a koporsót két fehér ló húzta hintót szállította - írja a Blikk.

L.L. Junior kisebbik fiát, a hároméves Dávidot Zuglóban gázolta halálra egy autó augusztus 31-én kora este. A 76 éves sofőr, aki elé a gyermek kiszaladt, minden szabályt betartva, tisztán közlekedett, erősítette meg a rendőrség. A férfi később levélben fejezte ki együttérzését a családnak.