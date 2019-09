Lehet, hogy a harmadik sportcsarnok helyett CT-t fogunk venni

Újkígyósra ledobták a Semjén-Süli dupladinamitot

Olyannyira dübörög a kampány, hogy a miniszterelnök-helyettes a paksi bővítésért felelős tárca nélküli miniszterrel tartott lakossági fórumot a Békés megyei városban. "A magyar kormány a tömeges migráció „menedzselése” helyett a magyar családokat, a város- és vidékfejlesztést támogatja" - írta Semjén, aki arra kérte az újkígyósiakat, hogy támogassák a kormánypártok és a helyi gazdakör jelöltjeit.

Harmadik sportcsarnok helyett CT-t fogunk venni

Konferenciát tartott a Baloldali Önkormányzatok Közösség, amelynek megnyitója után Karácsony Gergely, ellenzéki főpolgármester-jelölt azt mondta, hogy a 2018-as választások után az "utca hangja" kényszerítette ki, hogy összefogjanak az ellenzéki pártok. Sokféle választót kell képviselniük, a cél, hogy szolidárisabbak és zöldebbek legyenek a magyar városok - mondta. Tóth Bertalan MSZP-elnök ugyanitt arról beszélt, hogy a baloldali polgármestereknek lehet, hogy azt kell majd mondaniuk, hogy nem épül meg a harmadik a sportcsarnok az adott településen, hanem inkább CT-berendezést fogunk vásárolni. A politikus szerint klímavédelem tekintetében is van felelőssége az önkormányzatoknak, és az is biztos, hogy a beruházásoknál nem kell jutalékot fizetni Mészáros Lőrincnek.

Búcsú a Fidesztől

Hivatalosan is kizárták a szombathelyi Fideszből Koczka Tibort, a város kormánypárti alpolgármesterét. "Nem én hagytam cserben a szombathelyi Fideszt, hanem a szombathelyi Fidesz hagyta cserben szeretett városunkban a konzervatív szavazókat és a polgári értékeket" - írta Koczka, aki október 13-án függetlenként elindul a választáson, ahol egyébként az ellenzék polgármesterjelöltjének is lehet esélye. Koczka és a Fidesz kálváriájáról itt írtunk bővebben.

A fülükön keresztül is hazudnak?

Minden főpolgármester-jelölt kap pár percet a köztévében, ezúttal Puzsér Róberten volt a sor, aki egyébként éppen ezen a napon gyűjtötte össze az indulásához szükséges aláírásokat. Puzsér Fábián Barna riporternek azt mondta, hogy ebben a tévében az adófizetők pénzéből egész évben hazudnak, mire Fábián megpróbálta visszautasítani.

Jó formán levegővétel nélkül! A fizika törvényeit meghazudtolóan képesek hazudni. Nem tudom, hogy csinálják! A fülükön keresztül?

- vágott vissza Puzsér. (via 444)

Orbánozása ellenére maradhatatott a Fideszben

Öt éve jelent meg egy hangfelvétel a Magyarnarancs.hu-n, amelyen Haszilló Ferenc cigányozik, zsidózik, fideszesezik, de még orbánozik is! A politikust a Fidesz lemondásra szólította fel, kezdeményezték is a kizárását, a folyamat azonban az országos elnökségnél megakadt, és Haszilló most ismét elindul Kecel polgármesteri székéért a Fidesz-KDNP támogatásával. Kósa Lajos azt írta a Hvg.hu-nak, hogy szerint mindez azért történhetett, mert a politikus rendezte viszonyát a cigánysággal - írtuk ebben a cikkünkben.

Autópálya-matricát minden siófokinak!

A balatoni településen ellenzékben van a Fidesz, nem csoda hát, hogy a kormánypárti jelölt - ha ígéretekről van szó - alaposan megnyomta a kampányceruzát. Gruber Attila programja azt mondja, hogy minden siófoki kapjon autópálya-matricát az önkormányzattól, amíg elkészül az elkerülő út. Mellesleg felhívja a figyelmet, hogy aki Orbánt támogatja, az most nem dönthet "Gyurcsány embere", a jelenlegi független polgármester Lengyel Róbert mellett. (via)