Elérkezett hát az ősz is

Szombaton a legtöbb helyen már erősen felhős ég lesz a jellemző, de elsősorban a Tiszántúlon még szűrt napsütés előfordulhat, írja az Országos Meteorológiai Szolgálat.

A Dunántúlon többfelé, a Dunától keletre szórványosan lehet csapadék. A középső megyékben zivatar is előfordulhat. A figyelmeztetés szerint az esőt szélerősödés és még kisebb méretű jég is kísérheti. Este, éjszaka a középső tájak mellett már keletebbre is előfordulhatnak zivatarok.

Az északi, északkeleti, az Alföldön pedig a délkeleti szél élénkül meg.

A csúcshőmérséklet többnyire 18 és 24, a Tiszántúlon 25 és 30 fok között lesz. Késő estére 16 és 21 fok közé hűl le a levegő.