Karácsony fekve is vitázna Tarlóssal

Itt és most vitára hívom Tarlós Istvánt. Lehet ülve, állva, fekve, reggel, este, Pesten vagy Budán, nekem mindegy. Csak legyen vita, mert ezzel tartozunk a budapestieknek.

– írja közösségi oldalán Karácsony Gergely ellenzéki főpolgármester-jelölt.

Június végén, amikor a vita először szóba került, Tarlós ezt mondta a Népszavának:

Egyelőre azt sem tudjuk, hány jelölt lesz, az előválasztás nem egy közjogi aktus, nem előfeltétele annak, hogy bárki elinduljon, meglátjuk. Olyan vitára, amilyet most láttunk - utalt az előválasztásokban lezajlott vitákra -, olyanra biztosan nem kerül sor, nem tudom, hogy ilyennek van-e értelme. Abban is biztos vagyok, hogy egy Gulyás Marci által moderált vita biztosan nem lesz. Meglátjuk, hány jelölt lesz, meglátjuk, mi lesz a helyzet szeptemberben. Én csak olyan vitát tudok elképzelni, hogy nem előre megbeszélt témák vannak súgóemberekkel. Ha egymással szembeállunk, és előre meg nem beszélt témákról face to face egymást kérdezzük, ilyet nem zárok ki. Nem azt mondom, hogy biztosan lesz, de ilyet nem zárok ki. Operettalakításokban viszont biztosan nem veszek részt.