Forgalomkorlátozások nehezítik az életet hétfőn

09:04 ellenőrzést tartott a rendőrség Újbudán múlt hét péntek estétől szombat reggelig, a most kiadott közlemény szerint 53 autót és 125 embert igazoltattak. Két ittas vezetőt is találtak, illetve két férfit is előállítottak, akiknek a kocsijában kábítószer-gyanús anyagot találtak. Három esetben bírságot is szabtak ki, valamint két sofőrrel szemben feljelentést is tettek. (Police)

09:02 Két autó ütközött a XIII. kerületben a Váci út és a Turbina utca kereszteződésénél. A balesethez a fővárosi tűzoltóságot riasztották, akik megszüntették a forgalmi akadályt. (Katasztrófavédelem)

08:36 A XIV. kerületben két autó egymásnak ment, az ütközés miatt az egyik eltalált egy biciklist is. A baleset a Hungária körút és a Kerepesi út kereszteződésében történt, senki nem sérült meg, viszont jelentős torlódásra lehet számítani miatta. Az érintett szakaszon a forgalmat rendőr irányítja. (Police)

06:33 Összeütközött két autó az M0-son az M31-es csomópontján a Megyeri híd felé vezető oldalon. Az egyik autó felborult, a baleset miatt forgalomkorlátozásra lehet számítani. (Katasztrófavédelem)