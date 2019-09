Egy telefon miatt akarta felgyújtani ismerősét

Fel akarta gyújtani ismerősét egy férfi Süttőn, miután egy ivászat másnapján nem találta a mobiltelefonját. A 34 éves N. József együtt ivott ismerőseivel múlt hét szombaton, majd este hazament, másnap viszont már nem találta sehol a mobilját, úgyhogy visszament az ismerősökhöz számon kérni őket. Amellett, hogy az egyik ismerősét megütötte és a másikat megrúgta, egyiküket még a nála lévő gázolajjal is lelocsolta, majd megpróbálta felgyújtani. Utóbbi nem sikerült neki, így elhagyta a helyszínt, de az esztergomi rendőrök pár órán belül elfogták. N. József ellen emberölési kísérlet gyanúja miatt indult eljárás, illetve a rendőrség indítványozta letartóztatását. (Police)

Fotó: Police.hu Az emberölési kísérlet helyszíne

Saját kutyáját szúrta le egy nagymányoki férfi még áprilisban, ennek az ügynek a vizsgálatát fejezte most be a rendőrség. A hatóság április 18-án bejelentést kapott, hogy a ház udvarán a helybeliek vérnyomokat vettek észre - mint később kiderült, ez az ott élő németjuhász kutyától származott. A rendőrök állatorvost hívtak, aki megállapította, hogy a kutya sérüléseit egy éles tárgy okozta. A vizsgálatok után rájöttek, hogy az állatot saját gazdája szúrta le, aki ezt azzal magyarázta, hogy a kutya gyakran megszökött és emiatt akarta megbüntetni. a 64 éves nagymányoki férfit akkor állatkínzás gyanúja miatt kihallgatták, ügye most a helyi ügyészséghez került. (Police)

Fotó: Police.hu A kés, amivel leszúrta kutyáját a bonyhádi férfi

3 év börtönt kapott egy idős, és egy másik, súlyosan beteg nőtől pénzt kicsaló 42 éves nő a Somogy megyei Főügyészség közleménye alapján. A nő mindkét asszony bizalmába férkőzött és különböző indokokkal (ruhára, ételre, számlákra) pénzt és ékszert csalt ki tőlük. Mivel a nő jövedelmi viszonyai nem tették lehetővé, hogy hitelt vegyen fel és internetre fizessen elő, ezért rávette a két asszonyt, hogy ezeket saját nevükre kössék meg neki. A csaló azonban a hitelkeretet felélte és az internetet használta, de a számlákat nem rendezte, így több mint 700 000 forintos kárt okozott az asszonyok mellett az internetet és a hitelt biztosító szervezeteknek is. A bíróság végül 3 év börtönt szabott ki a csalónak, illetve 4 évre a közügyektől is eltiltotta. Az ítélet nem jogerős, a nő és védője felmentésért fellebbezett.