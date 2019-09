Platánfa szakadt egy emberre a szegedi Széchenyi téren

A hirtelen lezúduló nagy mennyiségű eső és a szél is sok problémát okozott Csongrád megyében, ahol a hétfő délutáni vihar kezdete óta több mint ötszáz bejelentés érkezett a károk miatt, írja honlapján a Katasztrófavédelem. A megye több pontján áramszünet van, kidőlt fák, leszakadt faágak emlékeztetnek a viharra.

Az eső elsősorban Szeged utcáit áztatta el, a Széchenyi téren egy padon ülő emberre egy platánfa szakadt rá, a szegedi hivatásos tűzoltók láncfűrésszel szabadították ki. A Szeged Televízió információi szerint a baleset áldozata életveszélyes koponyasérülést szenvedett. A Széchenyi teret a rendőrség lezárta.

Járókelőre esett egy letört faág a Széchenyi téren Életveszélyes koponyasérülést szenvedett az a járókelő, akire ráesett egy faág a ma délutáni tomboló szegedi szélviharban. Közzétette: Szeged Televízió – 2019. szeptember 9., hétfő

A Pusztaszeri utcában egy társasház belső udvarát rongálta meg a szél, a legtöbb gondot azonban továbbra is a kidőlt fák okozzák a megyében:

a Szabadkai úton faágak dőltek a villamossínekre, a felsővezeték is leszakadt,

a Hajnóczy utcában szintén több faág zuhant az úttestre, a város hivatásos tűzoltói motoros láncfűrésszel távolították el az ágakat.

A Szeged Ma hétfői, folyamatosan frissülő cikke további károkról is beszámol: a Vásárhelyi Pál utcai körforgalomnál leszakadt az egyik közlekedési jelzőlámpa, a vihar a szegedi Nemzeti Színház tetejét is átforgatta, illetve evakuálták a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának épületét is.

A Szeged.hu az Országos Meteorológiai Szolgálat közleménye alapján azt írja: 7-8 milliméter eső esett, és majdnem orkán erejű, 112 kilométer/órás széllökéseket mértek a vihar alatt. A károk elhárítása több napig is eltarthat, közölte a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője az MTI-vel.

Botka László, Szeged MSZP-s polgármestere arra utasította a város tulajdonában álló szolgáltató cégeket, hogy vegyenek részt a segítségnyújtásban és a kárelhárításban. A közterületek, a közintézmények és a tömegközlekedés helyreállítására a polgármester azonnal 200 millió forintot csoportosított át.

Egy toronydaru tetején dolgozó férfi felvételt is készített a városra lecsapó szélviharról.

Brutális szélvihar nem sokkal ezelőtt Szegedről egy toronydaru tetejéről! Figyelem! A videóban trágár szavak is elhangzanak! Brutális szélvihar nem sokkal ezelőtt Szegeden egy toronydaru tetejéről! Figyelem! A videóban trágár szavak is elhangzanak! Videó: Magyari Tamás / ViharVonal Viharvadász Csapat Közzétette: Met Hír – 2019. szeptember 9., hétfő

A délutáni órákban a Szegedi Közlekedési Társaság (SZKT) közleményben figyelmeztetett, hogy a vihar okozta áramkimaradás és fakidőlések miatt minden vonalon járatkimaradások és csúszások várhatóak egészen az esti órákig.