A szekszárdi polgármester iskolai ajándékosztogatása nem számít kampánynak

A helyi választási bizottság szerint nem számít kampánynak, ha egy polgármester a tanévkezdéskor ajándékokat ad át az elsősöknek, és erről kép is megjelenik, derül ki Hadházy Ákos Facebook-posztjából.

A szeptember 2-i tanévkezdés napján Ács Rezső, Szekszárd fideszes polgármestere tízórais dobozokkal ajándékozta meg az elsősöket. Az ünnepélyes átadásról kép készült, ami aztán jól mutatott az újraválasztásért kampányoló polgármester Facebook oldalán.

A képen rengeteg gyerek arca felismerhető, vajon megkérdezték-e a szülőket arról, hogy szeretnék-e, ha gyerekeik a Fidesz kampányarcai lesznek, tette fel a kérdést Hadházy.

A történteket szóvá tette a polgármester Facebook-oldalán Bomba Gábor, az ellenzék közös polgármesterjelöltje is. Ő arra hívta fel a figyelmet, hogy

az alapvető jogok biztosa és helyettesei idén áprilisban, az európai parlamenti választás előtt minden politikai szereplőtől azt kérték:

a kampányban tartózkodjanak a gyermekek szerepeltetésétől, a velük és róluk készült képek kampánycélú felhasználásától, illetve az iskolák és óvodák népszerűségnövelő szándékú látogatásától. A Nemzeti Választási Bizottság tavaly el is marasztalta a miniszterelnököt, amiért a választási kampányban két helyi rendezvényen is gyerekek körében kampányolt azok szüleinek hozzájárulása nélkül, és az ezekről készült videókat a Facebook-oldalán nyilvánosságra is hozta.

Ács Rezső a kommentre ezzel válaszolt: "Szekszárd polgármestereként hagyományos módon - immár negyedik éve - az első tanítási napon, ajándékkal köszöntöm a kisiskolásokat. Jövőre ugyanígy fogok tenni! Minden jót!"

Bomba Gábor ezután bejelentést tett a helyi választási bizottságnál, amit - Hadházy megjegyzése szerint - egyébként a megyei Kormányhivatal fideszes vezetőjének felesége vezet. A panaszt elutasították. Az indoklás szerint a poszt Ács Rezsőnek nem a jelölti, hanem a polgármesteri oldalán jelent meg. Bomba Gábor fellebbez az ügyben.