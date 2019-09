Nem csillapították a fájdalmait, balhézni kezdett, jól megverték

Egy fogvatartott folyamatosan szitkozódott és kiabált, agresszív magatartást tanúsított a felügyelettel szemben, ezért ellenszegülésének megtörése érdekében kényszerítő eszközt használtak a kollégáim

- ezt válaszolta az Index megkeresésére Orosz Zoltán bv. alezredes, a BvOP Kommunikációs Főosztályának szóvivője, amikor egy néhány napja történt eset után érdeklődtünk. Az érintett fogvatartott verziója szerint ugyanis jó oka volt arra, hogy szitkozódjon és kiabáljon, mivel hiába könyörgött órákon át a börtön személyzetének, hogy az egészségügyi szolgálat enyhítse egyre őrjítőbb vesefájdalmait egy injekcióval, a könyörgésének nem tettek eleget.

De kezdjük az elején.

H. Zs-t augusztus 26-án szállították át a kaposvári börtönből a váci börtönbe. A 2017 óta előzetes letartóztatásban lévő férfiról a kaposvári börtönben tudták, hogy veseproblémái vannak, ezt az intézet falain belül többször kezelték gyógyszerrel, injekcióval. Ez a betegsége néha elviselhetetlen fájdalommal jár, H. elmondása szerint előfordul, hogy lábra állni, kiegyenesedni sem tud. Ezek a görcsös rohamok izzadással járnak, levegőt is alig kap és ha nem adnak neki erős fájdalomcsillapított vagy injekciót, akár el is ájulhat.

Augusztus 28-án hajnalban is ilyen görcsök lettek úrrá rajta, ezért már az ébresztő után, hajnali 5 órakor szólt az éjszakai műszakot ellátó szintes őrnek, hogy jelezze a problémát az egészségügyi osztályon dolgozó nővérnek. A nővér nagyjából egy órával később megjelent a zárkánál és közölte H-val, hogy a műszakváltás után tud segíteni neki, ez nagyjából fél óra. A nővér arra kérte, addig valahogy bírja ki a fájdalmakat.

Csakhogy fél órával később sem történt semmi, miközben H. egyre rosszabb állapotba került. Egy órával azután, hogy a nővér a türelmét kérte, H. kopogott a zárka ajtaján, de az új műszakba lépett szintes őr nem foglalkozott vele. Később ugyan kinyitotta az őr a zárkaajtót, de csak azért, hogy akik sétára mennek, azokat lekísérje. H. ekkor megkérdezte tőle, hogy mikor mehet le már az egészségügyi osztályra, mire az őr közölte: a séta után. H. tudta, hogy így akár több mint egy órát is várnia kellene, ezért könyörgött az őrnek, vigye őt a nővérhez, mert nem bírja ki, annyira erősek a fájdalmai. Nem történt semmi, ezért H. reggel 8 óra körül felhívta az élettársát és őt kérte meg, tegyen valamit, szóljon valakinek, mert bent senki nem segít neki. Ám ez a telefonhívás sem segített.

Ekkor H. már dörömbölni, kiabálni kezdett. A zárkájánál ekkor megjelent a szintes őr, hét másik munkatársával együtt. H. és ügyvédjének elmondása szerint ekkor az őrök kiküldték a zárkából H. két zárkatársát, majd nekiestek a férfinak.

Ennek során ököllel ütötték testszerte, majd miután az ütések következtében leesett a földre, a további ütések mellett még rugdosták is a földön fekvő és magatehetetelen fogvatartottat

- olvasható abban a panaszbeadványban, amit H. ügyvédje küldött augusztus 30-án a váci börtön parancsnokának, Kopcsik Károly dandártábornoknak.

AZ ÜGYVÉD SZERINT A FOLYOSÓRA KITERELT ZÁRKATÁRSAK FÜLTANÚI VOLTAK A VERÉSNEK, ÉS LÁTTÁK AZT IS, MILYEN ÁLLAPOTBAN HOZTÁK KI AZ ŐRÖK H-T, AKINEK A KEZE EKKOR MÁR HÁTRA VOLT BILINCSELVE.

Az ügyvéd panaszbeadványa szerint az őrök útközben is ütlegelték és rugdosták H-t, ezt pedig a folyosó kamerafelvételei is igazolják. Sőt, a beadvány szerint mielőtt az őrök bevitték volna a nővérhez H-t, ledobták a földre és még ott is verték.

Az egyik őr a halántékán lévő ideget is erőteljesen megnyomta, amitől a védencem rosszul lett, hányingere lett, gyomorszájon is vágták több alkalommal, valamint a talpát is ütötték gumibottal

- olvasható a dokumentumban. H. ekkor felkiáltott: "Jól van, elég legyen, megértettem."

A védője szerint csak ezután hagyták abba az őrök a verését. Miután az orvos az osztályon rákötötte az EKG-ra, majd injekciót adott neki, H. kérte, hogy vegyen fel látleletet. Az orvos azt mondta, hogy ennek eleget tesz. Ám amikor H. megkérdezte tőle, hogy ehhez nem kellene-e lefotóznia a sérüléseit, az orvos ordítva kizavarta a szobából - állítja az ügyvéd.

H-t ezután elkülönítették a többiektől: biztonsági zárkába került, de hogy miért, azt nem indokolták meg. Amikor megkérdezte az őröktől, hogy meddig lesz ott, azt a választ kapta, hogy amíg lehet (kétszer tíz nap), addig biztosan, aztán majd meglátják. Egyébként hiába írt fel két fájdalomcsillapítót is az orvos H-nak, azokat később nem kapta meg. Kétszer kapott Algopyrin tablettát, de azt is csak hosszas könyörgés után.

Azóta H. volt egy beszélőn az ügyvédjével. Az ügyvéd szerint jól látszanak a sérülései az arcán, a szeme körül is, a csuklói pedig fel vannak dagadva.

A VERÉS MIATT H. AZ ÜGYVÉDJÉN KERESZTÜL FELJELENTÉST TETT A NYOMOZÓ ÜGYÉSZSÉGEN.

Ettől a még folyamatban lévő eljárástól függetlenül a börtön is kivizsgálta az ügyet saját hatáskörben: a börtön vezetése szerint az őrök szakszerűen jártak el.

Az eseményt a bv. intézet kivizsgálta, amely megállapította, hogy a kényszerítő eszközt a bv. dolgozók szakszerűen, jogszerűen használták. A fogvatartottal szemben az elkövetett cselekménye miatt fegyelmi eljárás indult. Amennyiben ilyen vizsgálat során felmerül a személyi állomány felelőssége, azt mindig fegyelmi, vagy indokolt esetben büntetőjogi felelősségre vonás követi

- magyarázta az Indexnek Orosz Zoltán szóvivő.

Több, a magyar börtönöket belülről jól ismerő forrásaink szerint az, hogy H. nem kapott időben megfelelő egészségügyi segítséget, teljesen életszerű. Ezekben az intézményekben ugyanis nem csak a túlzsúfoltság jelent gondot, hanem a munkaerőhiány is: nincs elég börtönőr, miközben a fogvatartottak száma és így a feladatok szám is nő. Rengeteg a túlszolgálat, amikor a börtön alkalmazottai nem a saját munkakörükben, hanem más munkakörében dolgozik. Így történhet meg, hogy például egy börtön pszichológusa időnként a biztonsági osztályon vagy éppen a beléptető kapunál teljesít szolgálatot. Emellett viszont olyan szigorításokat vezettek be központilag, ami még több feladatot ró az alkalmazottakra. Mindez frusztrációhoz és erőszakhoz vezet - állítják forrásaink -, csakhogy mindebből a külvilág nem tapasztal semmit, mert az esetek többségére nem derül fény.

Az áldatlan börtönállapotokra panaszkodott nemrég Kadlót Erzsébet, a Magyar Kriminológiai Társaság főtitkára, aki ügyvédként maga is rendszeresen jár börtönökben. Folyamatosak a bántalmazások, zsarolások, élősködések, sok fogvatartott fél, mert a cellájában sincs biztonságban. Bármi megtörténhet, és az őr nem szegül szembe a rabokkal. Én sem tenném 160 ezer nettóért - nyilatkozta korábban a Népszavának Kadlót.

Kadlót szerint vannak bv-intézetek, ahol egy-egy szintet már csak „Jurassic Parknak” vagy „Mordornak” hívnak a fogvatartottak, annyira borzalmas a helyzet. Szerinte a problémák nagy része a túlzsúfoltságra és a börtönőrök létszámhiányára vezethető vissza. Van olyan börtön, ahol az ügyvédnő elmondása szerint az egyik hétvégén hat felügyelő vigyázott 1500 fogvatartottra, s mint fogalmazott, a „fogvatartottak sem hülyék”, látják, hogy szinte mindig ugyanazok vannak szolgálatban, és ebből levonják a számukra előnyös következtetéseket.

Ezeket az állításokat az Alapvető Jogok Biztosa Hivatalának elmúlt években lezajlott vizsgálatai is alátámasztják, 2017 óta különösen sokat romlott a helyzet. Ebben az évben történt meg az is, hogy az olyan civil szervezeteket, mint a börtönök monitorozását is végző Magyar Helsinki Bizottságot, a börtönrádiót működtető Adj Hangot Egyesületet vagy a fogvatartottak társadalomba való visszailleszkedését is segítő Feldmár Intézet és a Tévelygőkért Alapítvány közös programját, a Mesekör-programot is kitiltották a bv-intézetekből.

(Borítókép: A Váci Fegyház és Börtön 2017. december 15-én. - f otó: Mónus Márton / MTI)