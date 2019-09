Diplomataképző indul a közszolgálati egyetemen

A kormány azt szeretné, ha a közigazgatási elit is a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről kerülne ki a jövőben.

Az intézményen belül – feltehetőleg ennek érdekében – a következő évtől diplomáciai akadémia is elkezdi működését – derült ki Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter beszédéből, amit az NKE tanévnyitóján mondott. A miniszter azt is hozzátette, hogy céljuk, hogy a vezetőket, főosztályvezetőket, osztályvezetőket is innen tudják majd kiválasztani.

Az MTI beszámolója szerint Gulyás az intézményt érintő változásokról szólva azt is elmondta, az Államtudományi és Közigazgatási Kar, valamint a Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar idén egyesült Államtudományi és Nemzetközi Tanulmány Kar néven.