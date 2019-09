Mozgássérült kislánnyal kampányolt a kiskunhalasi fideszes polgármester

Az alapvető jogok biztosa és helyettesei idén áprilisban, az európai parlamenti választás előtt minden politikai szereplőtől azt kérték, hogy a kampányban tartózkodjanak a gyermekek szerepeltetésétől, a velük és róluk készült képek kampánycélú felhasználásától, illetve az iskolák és óvodák népszerűségnövelő szándékú látogatásától.

A mostani önkormányzati választási kampányra is érvényes figyelmeztetést azonban úgy tűnik, nem mindenki szívlelte meg. Hétfőn arról írtunk, hogy Ács Rezső, Szekszárd fideszes polgármestere az idei tanévkezdés napján tízórais dobozokkal ajándékozta meg az elsősöket, és az erről készült képeket közzé is tette Facebook-oldalán.

Újabb versenyzőnk Fülöp Róbert, Kiskunhalas fideszes polgármestere. Ő a mozgássérült gyerekeket nevelő Konduktív Pedagógiai Intézmény elsőseit látogatta meg, akiknek iskolakezdő csomagokat adott át. A polgármester Facebook-oldalán közzétett képen látható, ahogy az egyik kisgyerek puszit is ad a polgármesternek. Erről a helyi lap is beszámolt, és a képek tanúsága szerint az eseményről videó is készült (feltehetően a helyi televízió számára). Azt nem tudni, hogy a gyerekek szülei hozzájárulásukat adták-e az erről készült felvételek közléséhez.

Mint megírtuk, gyerekek kampánycélra való felhasználása miatt Bomba Gábor, a szekszárdi ellenzéki polgármesterjelölt a helyi választási bizottsághoz fordult. A testület azzal az indoklással utasította el a panaszt, hogy Ács Rezső nem a jelölti, hanem a polgármesteri oldalán tette közzé az erről készült képeket. Bomba Gábor fellebbez az ügyben.

A Nemzeti Választási Bizottság tavaly Orbán Viktort is elmarasztalta, amiért a választási kampányban két helyi rendezvényen is gyerekek körében kampányolt azok szüleinek hozzájárulása nélkül, és az ezekről készült videókat a Facebook-oldalán nyilvánosságra is hozta.