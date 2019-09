Hallottam, ahogy zuhannak ki az ablaküvegek a szomszédban

Alig 20 percen át tombolt az a vihar Szegeden, amely 116 kilométeres sebességgel száguldott végig a városon hétfőn, részben a Szegedi Nemzeti Színház tetejét is letépve. Letört faágak a Széchenyi téren - itt sérült meg egy férfi egy lezuhanó faág miatt, amikor egy anyuka és egy kislány segítségére sietett -, a közterületesek néhány kivágott fatörzs és ág maradékát szedik össze.

"Aki mozgott, mindannyian be lettünk rendelve, rögtön a vihar után. Hasonlót 1993 óta nem láttam" - mondta egy közterület-fenntartó miután épp felrakott a teherautóra egy nagyobb ágkupacot.

6 Galéria: Viharkárok Szegeden Fotó: Huszti István / Index

A helyiek között volt, aki dicsérte, hogy a Széchenyi tér nagy részét már hétfő éjfélre rendberakták, más inkább arról beszélt, hogy talán a nagy platánok metszését kellett volna időben elvégezni. "Á, vannak itt gondok, remélem változás lesz" - mondta az önkormányzati választások közeledtére utalva, bár a változás lehetőségét árnyalta, hogy ugyanez a megszólaló mondata végére egy lendülettel Botka László polgármestertől a Fidesz-kormányig végül mindenkit elküldött a francba.

A fák egyébként nem elmaradt metszés miatt sínylették meg a vihart. A tapasztalat az volt, hogy épp az egészséges, ép fák ágai zuhantak le. A száraz, metszésre érett ágak nem voltak közöttük - ez volt a tapasztalat a parkokban és a szegedi Vadasparkban is, amely a károk miatt csak szerdán nyit ki, addigrta eltakarítják a kettétört fákat - írta a Szegedma.hu.

"A belvárosban az irodában ültem, egyszercsak hallom, hogy zuhannak ki az ablaküvegek a szomszédos épületből" - mesélte egy szemtanú, aki nem sokkal később a Széchenyi téren járt, ahol a lezuhanó ágtól megsérült férfit ápolták a mentők. "Odamentem, hátha tudok segíteni, de a mentősök inkább küldtek el mindenkit, nehogy ránk essenek újabb ágak" - mondta, jelezve, hogy nem is olyan könnyű segítséget nyújtani egy baleset helyszínén, hiszen lehet, hogy több akadályt jelentenek a civilek, mint hasznot.

Keddig 72 önkormányzati tulajdonú lakásból jelentettek be kárt. A Feketesas utca nagy része még kedden is le volt zárva, tűzoltók dolgoztak a helyszínen. Megsérült ott a Szegedi Egyetem jogi karának épülete is, amelynek tetejébe villám csapott.

Fotó: Olvasói fotó / Index Helyiek által készített további képeket a viharról a képre kattintva láthat

"Vitt itt a szél mindent, székeket, ereszeket" - mesélte egy szemtanú. A Feketesas utca egyik lakóházánál egy autó is kárt szenvedett, amikor egy autó méretű bádoglemez zuhant rá, de szerencsére ott senki sem sérült meg.

